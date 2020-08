Ronald Koeman beseft dat hij voor immense uitdaging staat bij Barcelona: “Ik ga vandaag nog met Messi praten” MXG/YP/ABD

19 augustus 2020

18u43 36 La Liga Ronald Koeman (57) is officieel voorgesteld als de nieuwe trainer van FC Barcelona. “Dit is een droom die werkelijkheid is geworden”, vertelde de Nederlander trots. Koeman staat wel voor een immense uitdaging. “Het wordt heel hard werken om Barça weer groot te maken.”

“Het is een vrolijke dag, een dag om trots op te zijn”, stak Koeman van wal op zijn voorstelling. “Barcelona is mijn thuis. Ik krijg de mogelijkheid om een groot team te trainen. Het is moeilijk, ze willen altijd het maximale hier. Maar dat vind ik net mooi.”

Wij moeten doen wat het beste is voor de club. Daar horen soms zware beslissingen bij. Ronald Koeman

Koeman staat voor een serieuze uitdaging in Camp Nou. Barcelona zit in een neerwaartse spiraal, met de zware afstraffing tegen Bayern München in de Champions League als dieptepunt. “Hoe ik me voelde na die wedstrijd? Verdrietig. Zo’n resultaat hoort niet voor deze club.” En dus beseft Koeman maar al te goed: “Het wordt heel hard werken om Barcelona weer groot te maken. Toch is dit een droom die werkelijkheid is geworden. Nu hebben we één opdracht: weer de beste zijn. Dat is ons doel. Dat gaan we doen met een spelersgroep met enorme kwaliteiten.”

“Als het om de spelers gaat, moeten we de beste selectie maken. Ik weet dat er spelers op een bepaalde leeftijd zijn. Die moet je respecteren. Wij moeten doen wat het beste is voor de club. Daar horen soms zware beslissingen bij. Ik houd er niet van om namen te noemen, uit respect voor de spelers.”

Wat met Messi?

Er gaan de voorbije weken geruchten de ronde dat Lionel Messi zou twijfelen om bij zíjn Barcelona te blijven. “Ik ga in principe niet in op individuele spelers. Al is Messi een uitzondering, want hij is de aanvoerder en dé beste. Ik weet niet of ik hem moet overtuigen”, aldus Koeman. “Uiteraard wil je Messi in je ploeg hebben en niet bij de tegenstander. Ik vind het als trainer geweldig om met hem te gaan werken, hij wint wedstrijden voor je. Ik ga vandaag nog met hem praten - hij heeft nog een contract bij Barcelona.”

“En ik zal nog met elke speler praten”, voegt Koeman er snel aan toe. “Als ze niet verder willen, moeten ze dat eerlijk zeggen. Ik wil alleen met mensen werken die het maximale geven.”

Voorzitter Bartomeu: “Koeman heeft veel kennis en ervaring”

Voorzitter Bartomeu, die zelf heel wat kritiek te verduren kreeg, is tevreden met Koeman als nieuwe coach. “Nu hebben we het moment waar Ronald op heeft gewacht”, vertelde hij. “Dit was al lang voorspeld dat Ronald trainer zou worden van Barcelona. Het is niet het beste moment, vanwege waar Barcelona nu staat, maar Ronald heeft veel kennis, ervaring, charisma en persoonlijkheid. En nog iets moois: hij houdt van Barça.”

Contract tot 2022, met speciale clausule

Er is wat kerosine verloren gegaan aan de krabbel van Ronald Koeman. Hij vloog gisteren naar Barcelona om te onderhandelen met de club, vloog dan terug om in Zeist (Utrecht) te onderhandelen met de Nederlandse voetbalbond KNVB en maakte dan vandaag opnieuw de oversteek naar de Catalaanse hoofdstad. Daar tekende hij een contract tot 2022.

In het contract van Koeman bij de Nederlandse voetbalbond stond een clausule die hem na het EK 2020 de kans gaf om naar Barcelona te vertrekken onder bepaalde voorwaarden. Door de coronacrisis is het EK uitgesteld naar 2021 en moest Koeman in theorie een jaar langer wachten om de overstap naar Barcelona te maken. Zoveel tijd had hij niet. Hij onderhandelde de laatste dagen in ijltempo met de club en met de KNVB. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona vier à vijf miljoen om Koeman los te peuteren bij Oranje. Hij zou Alfred Schreuder (ex-trainer Hoffenheim) en Henrik Larsson (Zweeds recordinternational) meebrengen als assistenten.

Dit was de derde keer dat ik de kans kreeg om Barça te trainen, dit was hét moment Ronald Koeman

“Het doet pijn dat we geen eindtoernooi kunnen spelen. In januari heb ik ‘nee’ gezegd, dat was niet het moment om weg te gaan”, lichtte Koeman zijn beslissing toe op zijn voorstelling als Barça-trainer. “Sinds maart is er veel gebeurd in de wereld. Alles is onzeker. Er is geen zekerheid dat de Nations League in september begint of dat het EK wordt gespeeld met publiek. Dit is de derde keer dat ik de kans krijg, dit was hét moment. Ik heb veel contact met alle spelers gehad, zij gunnen het mij. Het imago van het Nederlands elftal is veranderd en dat hebben we met elkaar gedaan. Het team is sterk genoeg om zonder mij verder te gaan.”

Koeman kwam als speler tussen 1989 en 1995 uit voor Barcelona. Hij speelde er 192 wedstrijden en scoorde 67 keer. ‘Sneeuwvlokje’, zoals hij bij Barça genoemd werd door z'n haarkleur, pakte in zijn periode bij de Spaanse topclub vier landstitels en won in 1992 Europacup I. De 57-jarige Koeman volgt de maandag ontslagen Quique Setién op, die na de 2-8-nederlaag in de Champions League tegen Bayern München het veld moest ruimen.

Eerder kondigde de club ook aan dat de Franse sportief directeur Éric Abidal de club verlaat. Abidal vervulde die functie sinds juni 2018, hij zal worden vervangen door Ramón Planes.

De aankomst van Koeman op de luchthaven van Barcelona

