Ronald Koeman aangekomen op luchthaven Barcelona om deal af te ronden MXG

18 augustus 2020

17u38 1 La Liga De Nederlander Ronald Koeman (57) is aangekomen op de luchthaven El Prat in Barcelona. Hij tekent er de komende uren een contract bij de club. Koeman geeft zo zijn job als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg op.

🔵🔴 ÚLTIMA HORA del @fcbarcelona_es



🛬 Ronald Koeman YA ESTÁ en Barcelona.



🕒 Acaba de aterrizar en el aeropuerto de El Prat.



📍 Trabajadores del club le han recogido.



📲 Se espera anuncio oficial en las próximas horas. pic.twitter.com/mlMD03YLtZ Radio MARCA(@ RadioMARCA) link

Nederlandse media konden de bondscoach van Oranje vanmorgen onderscheppen. “Ik kan er nog niets over zeggen nu”, klonk het bij Koeman. Maar hij maakte wel duidelijk dat hij heel graag bij Barcelona wil trainen: “Er is nog geen handtekening gezet”, was hij voorzichtig.



