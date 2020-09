Rel rond Luis Suárez: speelde Uruguayaan vals bij taalexamen om Italiaans paspoort te krijgen? ODBS

22 september 2020

14u33 0 La Liga De Uruguayaanse international Luis Suárez wordt ervan verdacht valsgespeeld te hebben toen hij vorige week een test Italiaans aflegde aan de Universiteit voor buitenlanders in Perugia. Dat blijkt uit een mededeling van het parket van Perugia, dat een onderzoek geopend heeft.



De aanvaller wilde FC Barcelona graag inruilen voor Juventus, maar Suárez had daarvoor een Europees paspoort nodig. Juventus kon immers geen spelers van buiten de Europese Unie meer toevoegen aan zijn selectie na het aantrekken van de Braziliaan Arthur en de Amerikaan Weston McKennie.

Om een Italiaans paspoort te verkrijgen, moest de grillige spits een test Italiaans afleggen. Maar Suarez zou hierbij, onder een hoedje met een of meerdere lesgevers, valsgespeeld hebben. Het parket vermoedt dat Suarez de inhoud van de test eerder al doorgespeeld kreeg. Het parket voert immers al langer onderzoek naar soortgelijke praktijken en stootte hierbij op geluidsfragmenten van gesprekken van lesgevers en bestuurders van de universiteit, waar ze de situatie van Suarez bespreken.

“Vandaag is het de laatste les (met Suarez, red.) en hij spreekt nauwelijks een woord Italiaans”, luidt het onder meer. Verder klinkt het dat falen voor de dure spits geen optie is. “Hij moet en zal slagen. Want met een loon van tien miljoen euro kun je het niet maken hem de mist in te laten gaan. Ook al kan hij de werkwoorden niet vervoegen en spreekt hij steeds met de infinitief.” Of ook: “Als hij niet slaagt, hangen we.” En: “We hebben hem toch goed voorbereid, een deel van het examen kent hij uit het hoofd.”

Toch geen Atlético voor Suárez?

De transfer van Suárez naar Juve lijkt intussen ook van de baan en de voorbije dagen stond de spits dicht bij een verhuis naar Atlético Madrid. Met ‘Los Colchoneros’ had hij een persoonlijk akkoord voor een contract van twee seizoenen, goed voor jaarlijks 9 miljoen euro netto. Diego Simeone is fan en overtuigde de spits na een telefoontje. Maar de Spaanse media stellen dat FC Barcelona haar veto stelt om Suárez naar net titelconcurrent Atlético te zien gaan. Naar verluidt kan Suárez transfervrij vertrekken, maar niet naar Real Madrid, PSG of Man City. Atlético stond aanvankelijk niet op die lijst - mening die Barça herziet. In Barcelona blijven zou nu toch een optie zijn, ondanks het feit dat Ronald Koeman snel na zijn aanstelling liet weten Suárez liever kwijt dan rijk te zijn. Atlético zou nu zijn pijlen richten op Suárez’ landgenoot Edinson Cavani.