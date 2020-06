Recordman Ramos: Real-verdediger doet beter dan Koeman en Hierro en is best scorende verdediger in La Liga DMM

22 juni 2020

22u44 0 LaLiga Hij is dé exponent van het huidige Real Madrid en vanaf nu ook de best scorende verdediger in Spanje. Sergio Ramos (34) stootte met zijn penaltygoal tegen Real Sociedad Ronald Koeman van de troon.



Speciale avond gisteren voor Sergio Ramos. De verdediger verliet na een uur geblesseerd het veld in de partij tegen Real Sociedad. Tien minuten daarvoor had hij ‘De Koninklijke' nog op een 0-1-voorsprong gezet na een penalty. Niet zomaar een elfmeter, want Ramos scoorde er zijn 93ste goal mee voor Real Madrid over alle competities heen.

Straffe cijfers voor een verdediger, maar er is meer. Ramos is met zijn penaltygoal de best scorende voetballer uit een verdedigende positie in La Liga. De man met Sevillaanse roots scoorde 68 keer in de hoogste voetbalklasse in Spanje. Ramos doet daarmee beter dan Ronald Koeman (67 goals voor Barcelona) en Fernando Hierro (65 goals voor Real Madrid en 1 doelpunt voor Real Valladolid).

Overzicht van de doelpunten van Ramos (bron - SofaScore):

Ramos scoorde 66 keer voor Real Madrid en twee keer voor Sevilla. Van zijn 68 Liga-goals scoorde hij er 67 als verdediger, 1 keer deed hij het als middenvelder. Tellen we er zijn goals als international bij dan komt Ramos uit op 114 doelpunten. Omdat voetballers als Koeman en Matthäus ook als middenvelder uitkwamen in hun carrière, doen zij overall wel beter. Koeman scoorde zo 253 goals, Matthäus 201 doelpunten.

De blessure die Ramos tegen Sociedad opliep, lijkt trouwens mee te vallen. Er werd even gevreesd voor een ernstige kwetsuur, maar daags na de match is er zelfs geen scan meer nodig. Mits wat rust kan Ramos volgend weekend weer meedoen. Staat hij dan weer aan het kanon?



Best scorende voetballers (als verdediger) in Spanje, Duitsland en Engeland:

1. Lothar Matthäus (21 Mar 1961): 82 goals (30 voor Borussia Mönchengladbach, 52 voor FC Bayern München)

2. Bernard Dietz (22 Mar 1948): 73 goals (7 voor FC Schalke 04, 66 voor MSV Duisburg)

3. Manfred Kaltz (06 Jan 1953): 72 goals (allemaal voor Hamburg SV)

4. Sergio Ramos (30 Mar 1986): 67 goals (65 voor Real Madrid, 2 voor Sevilla FC)

5. Ronald Koeman (21 Mar 1963): 67 goals (FC Barcelona (67)

6. Fernando Hierro (23 Mar 1968): 67 goals (1 voor Bolton Wanderers, 65 voor Real Madrid, 1 voor Real Valladolid)

7. Stuart Pearce (24 Apr 1962): 62 goals (4 voor Coventry, 56 voor Nottingham Forest, 2 voor West Ham United)

8. Wilfried Hannes (17 May 1957): 57 goals (53 voor Borussia Mönchengladbach, 4 voor FC Schalke 04)

9. Hans-Günter Bruns (15 Nov 1954): 57 goals (55 voor Borussia Mönchengladbach, 2 voor FC Schalke 04)

10. Stan Lynn (18 Jun 1928): 51 goals (27 voor Aston Villa, 24 voor Birmingham City)

