Real wint zonder Hazard en Courtois met de nodige moeite op het veld van Alaves Redactie

30 november 2019

14u55 0 Deportivo Alavés ALA ALA 1 einde 2 RMA RMA Real Madrid

Real Madrid is met 1-2 gaan winnen op het veld van Deportivo Alaves op de veertiende speeldag in de Primera Division. Sergio Ramos bracht de Spaanse hoofdstedelingen in het begin van de tweede helft op voorsprong, maar de ervaren Spanjaard gaf wat later onnodig een strafschop weg. Lucas Pérez zette de elfmeter om, maar lang kon de thuisploeg niet genieten van die gelijke stand. Carvajal zorgde immers al snel van dichtbij voor de 1-2, nadat Isco pech had bij zijn afwerking. De rechtsachter bezorgde Real met die treffer de volle buit. Real-coach Zinédine Zidane kon tegen Alaves niet rekenen op Eden Hazard (enkel), Thibaut Courtois zat op de bank. De Fransman Alphonse Areola kreeg zijn kans tussen de palen. Door de zege is Real voorlopig alleen leider in LaLiga, Barça volgt op drie punten. Messi en co spelen zondagavond de topper tegen Atlético.

De goals:

GOAL | Ramos breekt na 51 minuten de ban! 💥



GOAL | Ramos breekt na 51 minuten de ban! 💥

0️⃣-1️⃣ #AlavesRealMadrid 🇪🇸

GOAL | Lucas Perez met de gelijkmaker vanop de stip! 👊



GOAL | Lucas Perez met de gelijkmaker vanop de stip! 👊

1️⃣-1️⃣ #AlavesRealMadrid 🇪🇸

GOAL | Carvajal trapt Real op voorsprong! 🙌



GOAL | Carvajal trapt Real op voorsprong! 🙌

1️⃣-2️⃣ #AlavesRealMadrid 🇪🇸