Real-voorzitter vertelt waarom hij Ronaldo liet vertrekken: "Niemand gaf Madrid meer dan 100 miljoen euro" MDB

22 september 2018

15u51

Bron: OK Diario 0 Primera Division Hij leek verknocht aan Real Madrid, maar Cristiano Ronaldo ruilde afgelopen zomer de 'Koninklijke' toch in voor Juventus. Een hoogst opmerkelijke transfer waar Florentino Pérez zich nu ook over uit laat. Volgens de Real-voorzitter verliet 'CR7' Madrid om "persoonlijke redenen".

Wie de afgelopen jaren Real Madrid zei, dacht aan Cristiano Ronaldo. Tijdens de zomermercato kwam daar echter verandering in toen de 33-jarige Portugees besloot om zijn weg verder te zetten bij Juventus. Voor 100 miljoen euro. Nochtans stond er een afkoopclausule van 1 miljard euro in het contract van Ronaldo. Florentino Pérez vertelde aan het Spaanse OK Diario even hoe de vork in de steel zit. "De clausules die Real Madrid bepaalt voor de spelers zijn er niet om betaald te worden. Het dient eerder om af te schrikken", zei Pérez.

Waarna de voorzitter zijn zegje deed over de effectieve transfer. "Het is de duurste verkoop van dit jaar. Als we allemaal geloven dat wat gebeurd is, het beste is, wordt er een overeenkomst bereikt. Niemand gaf Madrid meer dan 100 miljoen euro. Hij wilde weg door persoonlijke redenen en vertrok dan ook voor dat bedrag. We kregen niet veel andere aanbiedingen."

Niemand gaf Madrid meer dan 100 miljoen euro. Hij wilde weg door persoonlijke redenen en vertrok dan ook voor dat bedrag Real-voorzitter Florentino Perez

"De beste sinds Di Stefano"

Toch wil Pérez benadrukken dat Cristiano Ronaldo altijd welkom zal zijn in het Santiago Bernabéu. Net als Zinedine Zidane, die ook na vorig seizoen vertrok. "Cristiano Ronaldo en Zidane zijn vertrokken omdat het ieders leven is en op een gegeven moment kan je anders denken. Ronaldo kunnen we alleen maar bedanken voor wat hij gedaan heeft. Hij is de beste sinds Alfredo Di Stefano. Hij zal hier altijd thuis zijn."