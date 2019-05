Real-voorzitter Pérez: “Ik verheug me op komst Hazard deze zomer” Stephan Keygnaert

28 mei 2019

01u09 0 Real Madrid Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez gaf zonet een radio-interview aan de nationale zender Onda Cero, waarin hij zich onder meer uitliet over de mogelijke komst van Eden Hazard:

“Tengo la ilusion... ik verheug mij op de komst van Hazard deze zomer. We proberen al een paar jaar om hem naar Madrid te halen en dat is ons tot dusver niet gelukt. We werken eraan, maar het is niet van: ‘Wij willen je, we hebben je.’ Bovendien speelt zijn club een Europese finale en het zou van weinig respect getuigen mochten we nu contact opnemen met hen.”