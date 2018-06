Real Valladolid na vier jaar terug in La Liga Redactie

16 juni 2018

22u44

Bron: anp 0

Real Valladolid keert na vier jaar terug op het hoogste niveau in Spanje. Valladolid eindigde in de tweede divisie op de vijfde plaats, maar won de play-offs om promotie naar La Liga. In de finale was het te sterk voor Numancia, nadat het eerder al had afgerekend met Sporting Gijón.

De ploeg uit het noorden van Spanje had bij Numancia met 0-3 gewonnen en liet die comfortabele voorsprong vanavond tijdens de return voor eigen publiek niet meer in gevaar komen (1-1). Kampioen Rayo Vallecano en SC Huesca hadden eerder al promotie afgedwongen. Deze drie clubs nemen de plekken over van Deportivo la Coruna, Las Palmas en Malaga.