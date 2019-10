Real tankt vertrouwen met ruime zege tegen Leganes. Courtois houdt netten schoon, Hazard lokt penalty uit Redactie

30 oktober 2019

23u00 0 Real Madrid RMA RMA 5 einde 0 LEG LEG CD Leganés

Real Madrid heeft in de Primera Division met ruime cijfers gewonnen van hekkensluiter Leganés. Voor eigen publiek wonnen de hoofdstedelingen met 5-0. Na amper 24 minuten leidde de ‘Koninklijke’ al met 3-0 dankzij treffers van Rodrygo, Toni Kroos en Sergio Ramos (strafschop, uitgelokt door Eden Hazard). Karim Benzema kwam in de 69stee minuut eveneens vanaf de stip tot scoren. De Franse aanvaller zorgde bij de eerste twee treffers van zijn ploeg voor de assist. In de extra tijd bepaalde invaller Luka Jovic de eindstand op 5-0. Hazard en Thibaut Courtois speelden allebei de hele match.

In de stand heeft Real Madrid als nummer twee één punt minder dan leider FC Barcelona. Messi en co wonnen gisteren met 5-1 van Real Valladolid.