Real stelt Jovic voor als generale repetitie voor intrede Hazard: "Ik ben het gelukkigste kind ter wereld" YP

12 juni 2019

15u52 0 Real Madrid Bij Real Madrid werd deze namiddag de Servische aanwinst Luka Jovic in het Bernabeustadion aan pers en publiek voorgesteld. Een generale repetitie voor morgenavond, dan is het de beurt aan recordaankoop Eden Hazard.

De 21-jarige Jovic, vanaf komende week aan de slag op het EK voor beloften, werd begin deze maand overgenomen van het Duitse Frankfurt, dat zestig miljoen euro ontving voor de Servische international. In de Spaanse hoofdstad ondertekende hij een contract voor zes seizoenen. "Nu ik een contract getekend heb bij de grootste club, ben ik het gelukkigste kind ter wereld", bekende Jovic. "Ik zal er alles aan doen om Real aan trofeeën en titels te helpen."

Jovic maakte afgelopen seizoen indruk bij Frankfurt, waarmee hij het tot in de halve finales van de Europa League schopte. De aanvaller maakte dit seizoen 27 doelpunten, waarvan 10 in de Europa League. Door de Duitse spelersvakbond (VDV) werd hij verkozen tot op één na beste speler van het afgelopen seizoen in de Bundesliga, achter Marco Reus, en dus liggen de verwachtingen hoog. "Je staat hier voor de grootste uitdaging in jouw carrière", liet Real-voorzitter Florentino Perez duidelijk verstaan. "Onze fans zullen nog veel meer vragen dan 27 doelpunten. We staan hier aan de start van een nieuw project.”