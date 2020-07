Real-spits Díaz test positief op corona, Courtois en Hazard trainen gewoon mee GVS

28 juli 2020

13u50 0 Primera Division Real Madrid-spits Mariano Díaz heeft positief getest op het coronavirus. Dat werd bevestigd door de Spaanse landskampioen zelf. Hij hervatte de trainingen niet en vertoeft momenteel in quarantaine. Thibaut Courtois en Eden Hazard stonden wel gewoon op het trainingsveld.

Na de titel mochten de Real-spelers enkele dagen op verlof, maar nu was het opnieuw verzamelen geblazen voor de voorbereiding op het Champions Leagueduel tegen Manchester City (8 augustus). Maar niet alvorens elke speler thuis te testen op het coronavirus. Aanvaller Mariano Díaz legde daarbij een positieve test af.

“Na de Covid-19-tests, die gisteren individueel zijn afgenomen bij de A-kern van Real Madrid, testte Mariano positief. De speler verkeert in perfecte gezondheid en zit nu thuis in isolatie”, laat de Koninklijke via een kort statement weten. De rest van de kern hervat gewoon de trainingen. Zo ook Thibaut Courtois en Eden Hazard.

