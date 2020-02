Real rekent simpel af met mak Atlético en wint de Madrileense derby, Carrasco maakt rentree MXG

01 februari 2020

18u00 0 Real Madrid RMA RMA 1 einde 0 ATM ATM Atlético Madrid La Liga Real Madrid heeft in de Madrileense derby relatief makkelijk afgerekend met stadsrivaal Atlético. Karim Benzema zorgde vlak voor het uur met het enige doelpunt van de match voor de zege. Courtois had weinig werk en moest enkel in de eerste helft eens ingrijpen. Yannick Carrasco maakte z’n rentree bij Atlético, maar kon het tij niet meer keren. Door de zege loopt Real Madrid nu al 13 punten uit op Atlético.

Real begon het sterkst aan de match en nam initiatief. Ramos kon twee keer dreigen, maar kon Oblak tot geen wereldsaves dwingen. Atlético nam gaandeweg over en was via Correa zelfs nog het dichtst bij een goal. Eerst trof hij de paal, en enkele minuten later kon hij alleen op Courtois af, maar schoof hij de bal naast.

Zidane greep in bij de rust en bracht Vinicius en Vazquez in de ploeg. Dat rendeerde meteen. Vooral Vinicius bracht dreiging. Met een prima actie loodste hij Mendy alleen door op links, en die leverde de perfecte voorzet af voor Benzema. Die moest maar binnenduwen. Real kwam verder niet meer in de problemen tegen een onmachtig Atlético. Yannick Carrasco mocht nog twintig minuten meedoen. Hij toonde zich wel, maar kon de bakens niet meer verzetten.