Real profiteert van puntenverlies Barça en klimt tot op 8 punten, Courtois houdt de netten schoon Redactie

03 februari 2019

23u53 0 Real Madrid RMA RMA 3 einde 0 ALA ALA Deportivo Alavés

Op de 22e speeldag in La Liga hield Thibaut Courtois de netten van Real Madrid schoon tegen Deportivo Alaves, zevende in de stand. Het sluitstuk van de Rode Duivels hielp ‘de Koninklijke’ zo aan een 3-0 overwinning. Karim Benzema (30e), Vinicius Junior (80e) en Mariano Diaz (90e) scoorden. Real Madrid blijft derde in de stand, maar naderde wel tot op acht punten van Barcelona, dat 2-2 gelijkspeelde tegen Valencia, en twee van Atletico Madrid, dat een 1-0 nederlaag leed bij Betis Sevilla. Volgende week staat de Madrileense stadsderby op het menu.

OLALALALA | Wat een doelpunt van Mariano ! 😱💣#RealMadridAlavés 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/KpwoDaeJDk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOALLLL | Vinicius met de 2️⃣-0️⃣!#RealMadridAlavés 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/wlcIRmCROS Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Eerste doelpunt van de avond: Benzema opent de score! Wat een actie! 👌🏻#RealMadridAlavés 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/PZ7ZzXdgOO Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link