Real-preses Pérez weet het zeker: "Sergio Ramos blijft de rest van z'n leven bij de club"

17 juli 2020

08u52

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 0 Primera Division Het contract van Sergio Ramos bij Real Madrid loopt over een jaar af, maar volgens voorzitter Florentino Pérez hoeven de Madrileense fans zich geen zorgen te maken. "Ramos blijft de rest van z'n leven bij ons. Hij is meer dan alleen een aanvoerder", zei Pérez, nadat de 34-jarige verdediger op het veld gisterenavond de kampioenenbeker in ontvangst had genomen. "Hij heeft een groepsmentaliteit gesmeed en enorm leiderschap getoond."

Pérez zag vanaf de vrijwel lege tribunes in het kleine Alfredo di Stefano-stadion hoe Real Madrid met de tiende competitiezege op rij, tegen Villarreal (2-1), de 34e landstitel binnenhaalde. Thibaut Courtois was opnieuw belangrijk tussen de palen, Eden Hazard werd na een uur vervangen.

"We wilden heel graag kampioen worden en dat hebben we gedaan", aldus de voorzitter. "Zinedine Zidane is de hoofdarchitect van dit succes. Ik las een bericht op Twitter waarin staat dat hij gemiddeld iedere negentien wedstrijden een prijs wint. Wat kan ik nog meer zeggen? Hij is een geschenk uit de hemel en ik hoop dat hij nog heel lang bij ons blijft.”

Captain Sergio

Real Madrid stond twee punten achter op FC Barcelona toen het seizoen in maart vanwege het coronavirus werd onderbroken. Na de hervatting won de ploeg van Zidane tien keer op rij, zes keer met één doelpunt verschil. Ramos maakte vijf van zijn tien doelpunten dit seizoen in de afgelopen weken, zijn aandeel in deze titel kan dus niet worden onderschat. De captain, die al sinds 2005 voor Real speelt, ging voorop in de strijd en leidde de 'Koninklijke' naar de titel.

"Iedereen heeft kunnen zien hoe sterk wij zijn. Dit kampioenschap krijgt een bijzondere plek in de geschiedenis van Real Madrid", aldus Pérez, die met Ramos in gesprek is over contractverlenging. Vrijdagmiddag wordt de selectie nog eens gehuldigd op het trainingscomplex van de club, in aanwezigheid van onder meer de burgemeester van Madrid.

Eerder hintte ook huidig Real-coach Zidane al op een verlengd verblijf van de Spanjaard, die eventueel in de voetsporen van de Fransman kan treden. “We mogen gelukkig zijn dat we hem hier in Madrid hebben, en ik hoop dat hij tot het einde van z’n carrière blijft. Ik blijf geen 20 jaar meer aan als trainer. Ik weet niet hoeveel, maar ik ga eerder op pensioen. Ik plan niets, van dag tot dag leven moedigt me aan. Daarna zal ik wel andere dingen doen.” Een hint van de oefenmeester over zijn opvolger?

Ramos: “Dit is een beloning voor ons harde werk”



