Real Madrid wil presentatie Hazard grootser maken dan intrede Ronaldo GVS/ODBS

11 juni 2019

16u08 18 La Liga Bij Real Madrid krijgen alle nieuwkomers een klasse-ontvangst, maar voor de nieuwe chouchou Eden Hazard wordt werkelijk alles uit de kast gehaald. De Rode Duivel wordt donderdag niet ‘s middags, wél ‘s avonds in het grandioze Estadio Santiago Bernabéu voorgesteld - zodat iedereen de nieuwe ‘Galáctico’ kan verwelkomen. De entree van Eden moet op die manier imposanter worden dan de intrede van Cristiano Ronaldo.

Na een belabberd seizoen moet Eden Hazard de redder worden van een geteisterd Real Madrid. Niet vreemd dus dat ‘De Koninklijke’ alle zeilen bijzet om van de voorstelling van onze landgenoot de grootste uit de clubgeschiedenis te maken. Hét perfecte uur zodat zoveel mogelijk fans kunnen afzakken naar Bernabéu is daarbij cruciaal. Eden wordt donderdag om 20u gepresenteerd. De late namiddag voor de Spanjaarden, tijd genoeg om Eden nog voor het avondeten te komen bewonderen.

Exact tien jaar geleden verwelkomden liefst 80.000 toeschouwers Cristiano Ronaldo. De Portugese wereldster brak daarmee het record van Diego Maradona, die kon rekenen op de interesse van 75.000 fans toen hij in 1984 werd voorgesteld bij Napoli. Real hoopt het wereldwijde record van Ronaldo donderdag minstens te evenaren. Ze dromen er in Madrid zelfs stilletjes van dat de arena - in Bernabeu is er plaats voor 81.000 fans - tot in de nok vol zal zitten. Opmerkelijk: dat zouden 21.000 kijklustigen meer zijn dan de gemiddelde opkomst bij een La Liga-wedstrijd dit seizoen. Tekenend voor het snertvoetbal dat Los Blancos de afgelopen maanden op de mat bracht, maar evenzeer schetst het de draagwijdte van Eden Hazard als nieuwe aanwinst. Ter vergelijking: Kaka werd in 2009 voor 55.000 fans voorgesteld, Karim Benzema kon in datzelfde jaar 20.000 supporters naar het stadion lokken.

Familie

Net zoals bij elke klepper die ze in de Spaanse hoofdstad verwelkomen, willen ze van de voorstelling van Hazard een echt familiegebeuren maken. De dichtste familie van Gareth Bale kreeg in 2013 een prominente plaats bij de presentatie, ook Thibaut Courtois werd afgelopen zomer geflankeerd door zijn naasten. Zo mochten onder andere zijn twee kinderen, Adriana en Nicolas, na de gebruikelijke speeches mee op de foto én op het veld, net als zijn ex en moeder van de kinderen, Marta.

Bij de voorstelling van Courtois waren slechts enkele duizenden fans aanwezig, op een zonovergoten dinsdag werd onze nationale doelman immers om 14u voorgesteld. Bovendien is Courtois -sorry Thibaut- een doelman en geen toekomstige Gouden Bal, zoals Real-voorzitter Florentino Pérez ongetwijfeld hoopt. Verschil moet er nu eenmaal zijn.

Ook Eden zal dus donderdag met zijn familie mogen opdraven. Zaterdag kon de entourage van Hazard al een keer oefenen, voor de match tegen Kazachstan werd de aanvoerder van de Duivels in het bijzijn van zijn clan gehuldigd voor zijn 100ste cap. Onder meer mama Carine glunderde. “Vooral voor mama was deze familiefoto op het veld een mooi souvenir. Zij is erg fier nu Eden eindelijk bij Real getekend heeft”, klonk het na de partij bij Thorgan Hazard, die ook op het kiekje pronkte. Echtgenote Natacha Van Honacker en Edens kinderen Yanis (8), Leo (6) en Samy (3) staan niet op het beeld, maar zullen donderdag wellicht ook schitteren in Madrid.

Het salaris van Eden zou volgens Spaanse bronnen in lijn liggen met dat van Bale - ruim 15 miljoen euro netto per jaar. Dat is meer dan 500.000 euro bruto per week. Het dubbele van wat hij bij Chelsea verdiende, maar daar was het hem niet om te doen. De Londense club wilde namelijk een gelijkaardige inspanning leveren, maar Hazard wou na zeven jaar Engeland zijn kinderdroom achterna. Die start donderdag.