Real Madrid wil Neymar als opvolger van Ronaldo: "Voorzitter Perez heeft ontmoeting gehad met Neymar Snr." Hans Op de Beeck

07u20

Bron: El Mundo Deportivo 0 AFP 4 augustus van dit jaar: Neymar voorgesteld bij PSG. Hij schudt de hand van de Qatarese voorzitter Nasser Al-Khelaifi. Primera Division Hij is nog maar pas in Parijs neergestreken, of er doen al geruchten de ronde dat Neymar straks voor Real Madrid zal spelen. Florentino Perez, voorzitter van 'Los Blancos', zou een gesprek gehad hebben met de vader van Neymar opdat de Braziliaanse ster in het Bernabeu straks de opvolger wordt van Cristiano Ronaldo.

In 2013 had Real Madrid ook al verregaande interesse in Neymar. Toen koos de aanvaller voor FC Barcelona, waar hij vier jaar speelde en er één keer de Champions League won, twee Spaanse titels pakte en drie Spaanse bekers. Deze zomer verraste Neymar met een overgang naar PSG, voor een wereldwijd recordbedrag van 222 miljoen euro. In Parijs miste Neymar zijn start niet met 11 goals in 12 matchen, waaronder de meest recente afgelopen week in de Champions League tegen Anderlecht. In de Ligue 1 telt de hoofdstedelijke club ook al 4 punten voor op eerste achtervolger Monaco.

Photo News Appiah, Kums en Gerkens in de achtervolging op Neymar, wanneer die er vlak voor rusten 2-0 van maakte.

Maar in een gesprek tussen Perez en Neymar Snr, die ook de transfer naar PSG doorgedrukt heeft, is naar verluidt al een transfer naar Real Madrid besproken. Dat schrijven verschillende internationale media. De Real-voorzitter zou gezegd hebben dat de deur van het Bernabeu altijd open staat voor Neymar. Hij moet er de natuurlijke opvolger worden van de 32-jarige Ronaldo, wiens contract in Madrid afloopt in 2021.

AFP Ronaldo's contract in Madrid loopt af in 2021.

Een transfer lijkt op korte termijn dus zeker niet aan de orde en met PSG ongetwijfeld enkele prijzen aan zijn palmares wil toevoegen. Al zou dat laatste -bij het uitblijven van mooie trofeeën- ook voor een versneld vertrek kunnen zorgen. Vorige week nog waren er geruchten dat Neymar de zon en het Spaanse leven miste, al heeft hij in Parijs met zijn Braziliaanse landgenoten Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva en Lucas Moura alles om zich in de kleedkamer gelukkig om te voelen.

instagram neymar Na de zege tegen Anderlecht vierde Neymar, onder andere samen met zus Rafaella, Halloween in ware 'Joker'-stijl.