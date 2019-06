Real Madrid stelt ook Mendy voor, verdediger moet net als Hazard wachten op rugnummer TLB

19 juni 2019

15u16 0

Real Madrid heeft vanmiddag ook Ferland Mendy voorgesteld. De 24-jarige Franse linksachter, die voor liefst 48 miljoen euro overkomt van Lyon, doorstond deze voormiddag met succes zijn medische tests en na de middag mocht hij de fans groeten in het Estadio Santiago Bernabeu. Dat waren er minder dan de 50.000 supporters die Eden Hazard vorige week kwamen groeten, maar dat liet de verdediger niet aan zijn hart komen.

“Ik ben erg vereerd dat ik voor de grootste club van de wereld mag spelen”, sprak Mendy, die net als Hazard nog geen rugnummer kreeg. “Ik wil de voorzitter en de club bedanken voor het vertrouwen. Hala Madrid.” Perez gooide op zijn beurt wat bloemetjes terug. “Dit is een grote dag voor deze club. We hebben ons versterkt met de beste linksachter van de Ligue 1. Welkom bij Real Madrid, Ferland Mendy.”

Mendy is al de vijfde versterking voor Real, dat er eerder al in slaagde om ook de Rodrygo, Éder Militão, Luka Jovic en Hazard naar de Spaanse hoofdstad te halen. De ‘Koninklijke’ gaf in totaal 343 miljoen euro uit aan de vijf spelers.

Mendy doorstond met succes zijn medische tests:

Enkele hoogtepunten van Mendy bij Lyon: