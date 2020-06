Real Madrid springt opnieuw naar de leiding na fraai stiftertje Vinícius en prinsheerlijke vrijschop Ramos XC

24 juni 2020

23u52 0 Real Madrid RMA RMA 2 einde 0 MLL MLL Real Mallorca Primera Division Real Madrid staat opnieuw aan de leiding in La Liga. Eden Hazard en zijn ploegmakkers rekenden vanavond af met laagvlieger Mallorca: 2-0. Twee beauty’s.

Eden Hazard kreeg zondag rust tegen Sociedad, vandaag verscheen de Rode Duivel (net zoals Thibaut Courtois) wel aan de aftrap. Ook Gareth Bale stond in de basis tegen Mallorca, degradadiekandidaat in La Liga. De surprise van de chef.

Na een kleine 20 minuten was de 1-0 een feit. Vinícius Júnior opende de score na een fraai stiftertje. Eerder had Courtois twee goede reddingen in huis. “El Muro” hield ook vandaag zijn netten schoon. De onbetwistbare nummer één bij de Koninklijke.

Tien minuten na de rust schilderde Sergio Ramos een vrijschop op prinsheerlijke wijze tegen de touwen. Een regelrechte beauty, waarna Hazard iets voorbij het uur naar de kant werd gehaald. Matige partij van de Belg.

Weinig tot geen kansen in het laatste halfuur, al werd er wel nog geschiedenis geschreven. De 15-jarige Luka Romero viel in het slot in. ‘De Mexicaanse Messi’ is daarmee de jongste speler ooit in La Liga.

Ook Romero kon geen doelpunt meer forceren. Eindstand: 2-0. Real Madrid wipt dankzij de driepunter opnieuw naar de leiding in Spanje. Barcelona, dat dinsdag met het kleinste verschil won van Bilbao, telt evenveel punten.



