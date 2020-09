Real Madrid pakt tegen strijdvaardig Betis eerste driepunter van het seizoen, Courtois pakt uit met straffe redding SK/NVE

26 september 2020

22u57 2 Real Betis BET BET 2 einde 3 RMA RMA Real Madrid Primera Division Zonder overschot. Met de (terechte) assistentie van de VAR. En met de onvermijdelijke Sergio Ramos. Ziedaar de ingrediënten voor de drie punten van Real Madrid in Betis (2-3).

De avond begon zoals zovele avonden beginnen in Spanje.

Met een miraculeuze save van Thibaut Courtois. De Lionel Messi onder de doelmannen.

Eden Hazard van zijn kant werd gistermiddag door Zinédine Zidane voor een van de komende wedstrijden aangekondigd. Dat kan woensdag in het oefencomplex tegen Valladolid zijn, of zondag in Levante. In de entourage van de Rode Duivels is vanuit Madrid alvast hoopgevend nieuws gekomen omtrent de fysieke toestand van Hazard.



Hoop Doet leven, zong Tura.

Real Madrid mist ritme. Het kon een kwartiertje Betis domineren. Valverde scoorde uit een actie van Benzema (0-1).

Daarna lag Madrid lange tijd onder. Zwaar onder. In een 4-4-2. Nu ja, het kind moest een naam hebben.

Betis, met een imponerende William Carvalho – kent u hem nog, ex-Cercle? – ging op en over de landskampioen. Courtois was kansloos bij de goals van Mandi en diezelfde Carvalho (2-1).

Het is herfst. Dan is Real Madrid nooit op zijn best.

Zidane haalde bij de rust twee artiesten van de bank: Isco en Modric.

Maar de orde in de Koninklijke wereld zou hersteld worden met de bekénde koppen. De heren Benzema, Sergio Ramos en VAR.

Benzema zette druk op een Betis-verdediger die de 2-2 in eigen doel duwde.

VAR fluisterde de ref een uitsluiting en een penalty (telkens terecht) in het oor – die laatste werd door Ramos met een Panenka in doel gelepeld (2-3). Hij verleert het nooit. Cynische meester.



Madrid in Sevilla vanavond was het alomgekende Madrid onder Zizou. Kreunen, buigen, maar niet barsten.

En beleggen in straffe kerels als Courtois, Benzema en Sergio Ramos.

De club is tot nader order nog steeds niet van plan om inkomende transfers te doen. Geen geld. Niet vergeten dat Real Madrid de verbouwingen aan Santiago Bernabéu voor een deel zelf bekostigt, en het voorts 300 miljoen moet vinden om volgende zomer Kylian Mbappé aan te trekken.

Als u sympathie heeft, mag u altijd uw donatie leveren.

Maar intussen heeft de wachttijd nu wel lang genoeg geduurd. Eden Hazard – wannéér?



