Real Madrid op cruisecontrol voorbij Valencia naar finale Supercopa, Kroos scoort olympisch doelpunt ABD

08 januari 2020

21u51 0 Spaans voetbal Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercopa. ‘Los Blancos’, met Thibaut Courtois in doel, wonnen makkelijk van Valencia met 1-3. Toni Kroos opende de score met een olympisch doelpunt.

Er viel heel wat te doen om de vernieuwde Spaanse Supercup. Die wordt georganiseerd in Saoedi-Arabië, wat de Spaanse voetbalbond 40 miljoen euro per jaar oplevert. Niet langer speelt de landskampioen tegen de bekerwinnaar. Wel nemen vier clubs - de kampioen, vice-kampioen, bekerwinnaar en verliezend finalist - het tegen elkaar op in een mini-toernooi.

De eerste halve finale werd makkelijk gewonnen door Real Madrid, mét Thibaut Courtois in doel. De Madrilenen waren baas in de eerste helft en gingen ook met een dubbele voorsprong rusten. Kroos scoorde een - u lees het goed - olympisch doelpunt. De Duitser maakte zich klaar om een corner te nemen, zag dat Valencia-doelman Doménech te ver uit zijn doel stond en besloot de bal dan maar in één tijd binnen te krullen. Onwaarschijnlijke goal. Op slag van rust maakte Isco er nog 0-2 van. Courtois beleefde een rustige avond.

Penalty voor Valencia

Dat bleef ook lang zo na de pauze. Real nam wat gas terug, maar Valencia slaagde er niet in een vuist te maken. ‘Los Blancos’ kwamen zelfs nog op 0-3 via Modric. De middenvelder schoot de bal buitenkantje voet voorbij Doménech. Courtois moest nog enkele reddingen brengen. Het centraal schot van Maxi Gomez en de poging Cheryshev brachten hem echter niet in de problemen. Nog een clean sheet erbij voor Courtois? Dat was buiten de VAR gerekend, want in de slotminuut zag die een handsbal van Ramos in de zestienmeter. Penalty voor Valencia. Parejo miste niet en zette de 1-3-eindstand op het bord. Real Madrid neemt het zondag in de finale op tegen Barcelona of Atlético Madrid. Zij spelen morgen hun halve finale.