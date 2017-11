Real Madrid nipt via 3-2 langs Malaga, dat buitenshuis nog niet eens gescoord had Hans Op de Beeck

23u34 0 Photo News Primera Division Cristiano Ronaldo kan toch nog scoren in La Liga. Een kwartier voor tijd lukte CR7 de winner in de rebound, nadat zijn penalty nog gestopt werd door Roberto. Goed voor een onovertuigende 3-2- zege tegen laagvlieger Malaga, waardoor Real voorlopig tot op 7 punten van Barça klimt.

In de Champions League knalt Cristiano ze er vrolijk binnen, in La Liga vlot het niet. De laatste vier duels kwam hij er niet meer tot scoren en zelfs via een penalty leek het -aanvankelijk- niet te lukken vanavond. Malaga, dat dit seizoen nog niet één keer gescoord had buitenhuis, bleek een verrassend moeilijk obstakel te zijn voor de weifelende 'Koninklijke'. Na een kopbal van Ronaldo tegen de deklat, op voorzet van Marcelo, kon Benzema nochtans snel openen. Maar een slechte pass van Kroos leidde de gelijkmaker van Diego Rolan in. Kroos maakte zijn fout enigszins goed door voor de assist te zorgen voor de 2-1 in minuut 21. Casemiro kopte de corner van de Duitser binnen.

Even controverse op slag van rusten, toen verdediger Paul Baysse binnenkopte maar afgefloten werd voor een duwfout op Carvajal. Het bleef bibberen voor Real, zeker nadat Malaga profiteerde van opnieuw twee fouten bij 'Los Blancos'. Eerst gaf Varane zomaar weg, daarna verbrandde Casilla de vingertoppen op een schot van Gonzalo Castro. De keeper stond in de goal ten nadele van Keylor Navas die nochtans speelklaar was verklaard. Zidane deed het ook zonder Ramos (neus) en gaf Modric rust. De Kroaat vial snel na de 2-2 in en versierde de penalty na een fout van Luis Hernandez.

Photo News Ronaldo met de 3-2 na een penalty.

Real telt net als Atlético 27 punten. 'Los Colchoneros' haalden zwaar uit op bezoek bij Levante. Het werd maar liefst 0-5 dankzij goals van Rober Suarez (own), Gameiro (2) en Griezmann (2). Yannick Carrasco viel na 66 minuten in. Valencia, het nummer twee met 30 punten, ontvangt in de topper zondag Barcelona (34).

AFP Gameiro en Griezmann scoorden elk twee keer.

