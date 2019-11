Real Madrid laat leidersplaats liggen, goal Hazard afgekeurd door VAR Redactie

02 november 2019

22u52 0 Real Madrid RMA RMA 0 einde 0 BET BET Real Betis La Liga Na het verlies van Barcelona kon Real Madrid alleen aan de leiding komen in La Liga. Maar ‘Los Blancos’, met Hazard en Courtois op het veld, konden weer niet overtuigen. De wedstrijd in Bernabéu tegen Real Betis eindigde op 0-0. Hazard scoorde, maar zijn doelpunt werd afgekeurd door de VAR wegens buitenspel.

Amper tien minuten waren er gespeeld in Bernabéu toen Eden Hazard op aangeven van Benzema scoorde. Maar de VAR riep het Madrileense feestje een halt toe. De 1-0 werd terecht afgekeurd voor buitenspel. De thuisploeg bleef wel op zoek gaan naar de openingstreffer. Hazard, Kroos, Rodrygo,... Veel dreiging, maar Betis-keeper Joel Robles hield zijn ploeg recht.

Na de pauze kon Real weer niet overtuigen - het blijft o zo wisselvallig. Betis hield al bij al makkelijk stand. Alleen in de laatste twintig minuten werd het warm in de zestienmeter van de bezoekers. Een voorzet van Benzema belandde tegen een arm, maar de ref zag er geen penalty in. Mendy miste oog in oog met Robles en ook Vinicius stuitte op de doelman van Betis, die man van de match was. Courtois onderscheidde zich in de slotfase met een save op een schot van Fekir. Zo bleef het bij 0-0. Real Madrid komt zo op een tweede plaats met evenveel punten als Barcelona.