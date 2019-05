Real Madrid kiest volgend seizoen resoluut voor Thibaut Courtois de redactie

03 mei 2019

Real Madrid trekt volgend seizoen resoluut de kaart van Thibaut Courtois. Het bestuur van 'De Koninklijke' sprak haar vertrouwen in de Rode Duivel uit. Concurrent Keylor Navas mag beschikken.

De terugkeer van Zinédine Zidane deed Courtois (26) geen goed. Of toch zijn imago niet. De Fransman greep in zijn eerste wedstrijd meteen terug naar Keylor Navas, nummer een in zijn eerste periode op Bernabeu. Onmiddellijk werd zijn toekomst in de Spaanse en Engelse pers in vraag gesteld, maar dat waren losse flodders. Ook omdat Courtois nadien in de lappenmand verdween. Vorige zondag zette Zidane een fitte Courtois bij Valladolid voor het eerst weer onder lat.

Iets wat hij ook volgend seizoen van plan is. Het Madrileense bestuur maakte vorige week in een meeting nogmaals duidelijk dat onze nationale nummer één voor hen de toekomst is. Ze spraken met andere woorden hun vertrouwen uit. Met dat signaal hopen ze dat Courtois teruggroeit naar zijn allerbeste niveau - dat van het WK in Rusland.

Die keuze betekent slecht nieuws voor Keylor Navas. Met de komst van Zidane leek hij zich opnieuw te kunnen bewijzen, maar zijn verhaal in Madrid lijkt nu definitief voorbij. Hij ligt nog een jaar onder contract en makelaars kregen de opdracht hem te slijten in de Premier League. Daar zijn er echter slechts een handvol clubs op zoek naar een doelman: Man United speurt naar een bijkomende optie als David De Gea vertrekt, Arsenal zoekt na het pensioen van Petr Cech eerder een nummer twee. Ook Watford heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe keeper.