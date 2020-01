Real Madrid boekt zuinige zege tegen Valladolid ABD

26 januari 2020

22u51 0 Real Valladolid VLL VLL 0 einde 1 RMA RMA Real Madrid

Real Madrid, met Thibaut Courtois in doel, heeft met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Valladolid. In een gesloten wedstrijd was het wachten tot minuut 78 voor het openingsdoelpunt. Nacho kopte op aangeven van Kroos de beslissende treffer in doel. Een treffer van de thuisploeg werd in het slot nog afgekeurd, het bleef bij 0-1. De Koninklijke blijft zo op kop in La Liga, Barcelona volgt op drie punten.