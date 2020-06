Real loopt twee punten uit op Barcelona met dank aan Benzema, die uitpakt met gewéldige assist op Casemiro YP

28 juni 2020

23u53 0 Espanyol ESP ESP 0 einde 1 RMA RMA Real Madrid La Liga Voordeel Real Madrid. De ‘Koninklijke’ stond in de Spaanse titelstrijd al een break in het voordeel op de dichtste concurrent FC Barcelona, een break die vanavond ook werd bevestigd tegen Espanyol (0-1). Eden Hazard en Thibaut Courtois hebben nu twee punten meer dan Barça: 71, tegenover 69.



’t Was Casemiro die op slag van rust scoorde – en zo zijn geweldige wedstrijd bekroonde – maar toch: wát een hak van Karim Benzema, die zijn Braziliaanse ploegmaat op zelden geziene manier op weg zette naar de openingsgoal. Met een hak die wat terug deed denken aan dat legendarische exemplaar van Guti Hernandez, toen de Real-middenvelder in het seizoen 2009-2010 diezelfde Benzema liet scoren in het Riazor van Deportivo La Coruña. Het pad ineens geëffend ook voor een 0-1-zege én een bijbehorende bonus van twee punten in de stand op Barcelona. En dat tegen een bij momenten erg viriel Espanyol.

Vraag het bijvoorbeeld maar aan Eden Hazard. De Rode Duivel liet zich zoals vanouds graag bij de acties betrekken, maar kreeg het in de openingsfase alleen al gauw twee keer hard te verduren. Iets wat in de loop van de match niet zou veranderen, maar geen enkele keer vond scheidsrechter Lahoz het nodig een van de wit-blauwen te bestraffen met geel na een fout op onze landgenoot. Terwijl dat wel degelijk meer dan eens had gekund. In elk geval was het niet de beste Hazard die we vanavond te zien kregen. Steevast goede bedoelingen, maar vaak liet de uitvoering te wensen over. Kort voor de opener van Casemiro was hij er zelf eens dicht bij geweest, maar Diego Lopez (ex-Real) tikte zijn botsende schot over de dwarsligger. Na een dik uur zat zijn wedstrijd erop, het ijs alweer op de enkel.

Achterin kon Real andermaal rekenen op die andere landgenoot, Thibaut Courtois. Veel werk kreeg onze nationale nummer één niet op te knappen, maar op de schaarse momenten dat het brandde, was hij bij de les. Cruciaal ook in de titelstrijd, die 15de clean sheet in LaLiga. Bij Real rekenen ze nu op de stadsgenoten van Atlético om Barça dinsdag een nieuwe dreun te verkopen in de titelstrijd. Waarna Hazard en Courtois donderdagavond laat zelf dan tegen Getafe mogen proberen om de voorsprong op de aartsrivaal uit Catalonië nóg verder uit te bouwen.



