Real klopt Celta, Zidane draait de klok terug: Isco en Bale vanonder het stof gehaald, Courtois kind van de rekening
Stephan Keygnaert

16 maart 2019

18u28

Real Madrid 2 - 0 RC Celta

Bernabéu beleefde deze middag als het ware een Midsummer Night’s Dream. 25 graden in de hoofdstad en Zinédine Zidane plots weer langs de zijlijn. Echt? Het stadion zat eivol. Niets meer op het spel, maar om een ‘held’ te aanschouwen, komt de Madrileen nog wel eens buiten. Drie hagen dik stonden ze, de fotografen en cameraploegen. ‘Zizou’ zwaaide eens schuchter naar zijn volk achter de dugout. Zijn naam werd afgeroepen en massaal meegebruld. Zinédine Zidane: legende bij leven en welzijn.

Zidane had gekozen – geen Thibaut Courtois, wél Keylor Navas. Hij heeft een boontje voor Navas. Door Spaanse journalisten is de toekomst van Courtois in Madrid al meteen in vraag gesteld. Het hoeft allemaal niet zo’n vaart te lopen, maar dat de trainerswissel voor Courtois ongelegen komt, is een understatement.

Zizou is David Copperfield niet. Real Madrid ging niet ineens beter voetballen. Integendeel. Het spel schommelde een uur lang tussen matig en abominabel. Een béétje tegenstander had hier wel raad mee geweten. Niet Celta de Vigo.

Bale trapte op de lat, Ramos kopte voorlangs. Navas hield meesterlijk Celta van de openingsgoal.

In Huesca, een gemeente in de regio Aragón, had Deportivo Alavés, het nummer vijf in La Liga, intussen van het plaatselijke team gewonnen en daarmee de kloof met Real Madrid teruggebracht tot zeven puntjes. Champions League-deelname in gevaar! De crisis is met de handoplegging van Zidane lang niet bezworen, hoor.

De partij kabbelde gezapig voort in het zonnetje.

Een keer piepen op de Madrileense online-kranten levert intussen weer een resem nieuwe namen op. Komt Raheem Sterling straks ‘De Koninklijke’ versterken?

Zidane was al die tijd Zidane, in zijn 150ste wedstrijd als coach van Real Madrid CF. Een silhouet vol charisma en snoepjes kauwen. In mooi pak van kledingsponsor Hugo Boss.

Op het uur dan toch de verlossing. Isco (1-0), terug opgevist, net als Marcelo. Zizou zweert bij zijn chouchous van het eerste uur. Een kwartier voor het einde viel de beslissing. Gareth Bale, op assist van Marcelo (2-0).

Leve de Oude Garde!

Een verhaal is dit zonder Vinicius, Reguilón, en helaas ook zonder Thibaut Courtois. Zidane haalde Navas, Marcelo, Isco en Bale vanonder het stof. Alsof Zizou de klok negen maanden heeft teruggedraaid – is dat geen mooie kop voor boven dit stukje?

Waarschijnlijk zal Deportivo Alavés dan toch geen Champions League spelen...