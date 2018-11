Real kan zowaar nog winnen, met dank aan de lat die Courtois tot twee keer toe redt LPB

03 november 2018

18u03 1 Real Madrid RMA RMA 2 einde 0 VLD VLD Real Valladolid

Real Madrid heeft nog eens gewonnen, u leest het goed. Voor het eerst in zes competitieduels mag de ‘Koninklijke’ drie punten bijschrijven in de rangtabel van La Liga. Hoe ze dat kunstje verwezenlijkt hebben? Met geluk, héél veel geluk. In de tweede helft moest de lat bij 0-0 Thibaut Courtois tot twee keer toe bijspringen. Alcaraz en Toni testten het houtwerk in Bernabeu op zijn degelijkheid. Een onbevangen voetballend Valladolid verdiende een gelijkspel of zelfs meer, maar ging finaal met niks naar huis. Invaller Vinicius trapte in het wilde weg naar doel en zag zijn afzwaaier via Kiko tegen de netten belanden. Vijf minuten later stelde Ramos met een ‘panenka’ de Real-zege veilig vanop de stip. Opluchting op de tribunes, maar of daarmee interim-coach Santiago Solari tot vakbekwaam crisismanager zal gebombardeerd worden? We betwijfelen het. Daarvoor was het spektakel op de groene rechthoek veel te lauw en ongeïnspireerd.