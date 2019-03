Real is wél eens efficiënt en klopt laagvlieger, sloot coach Solari zijn Madrileense periode af met zege? Redactie

10 maart 2019

22u40 0 Real Valladolid VLD VLD 1 einde 4 RMA RMA Real Madrid Primera Division Hoogstaand was het niet, maar Real Madrid ging met de drie punten aan de haal op het veld van Real Valladolid. 1-4. De Koninklijke blijft zo in de running voor plek twee in La Liga. Wellicht sluit coach Solari zo zijn Real-periode af met een zege, morgen wordt er nieuws verwacht omtrent een nieuwe trainer. Zit José Mournho al in de Spaanse hoofdstad?

In tegenstelling tot de dubbele confrontatie met FC Barcelona waren de Madrilenen wél efficiënt. Varane scoorde bij de eerste Real-kans na een foutje van doelman Masip. 23 minuten waren we dan onderweg, en Valladolid had dan al liefst driemaal de netten laten trillen én op de koop toe een penalty gemist. Alcaraz schoot de elfmeter hoog over, twee goals werden dan weer terecht afgekeurd voor buitenspel. Eéntje telde dus wel: Anuar klopte Thibaut Courtois van dichtbij.

Ook na rust was de eerste kans voor de thuisploeg, maar in acht minuten tijd deed Benzema de match dood. Eerst vanop de stip, nadien met een rake kopbal. Valladolid reageerde nog met een knal op het aluminium, maar kreeg geen spanning meer in de wedstrijd met een eerredder. Integendeel. Modric zette nog de 1-4-cijfers op het bord, ook al pakte Casemiro even ervoor rood. Zo lijkt coach Solari zijn club uit te zwaaien met een zege. José Mourinho zit volgens Spaanse bronnen in de wachtkamer. Diezelfde bronnen melden dat er morgen nieuws te verwachten is.