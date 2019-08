Real-huiskranten keren plots hun kar na knalprestatie Courtois: “Hij begint te lijken op de beste keeper ter wereld” SK/GVS

19 augustus 2019

09u23 0 La Liga Van kritiek naar lof. Amper drie weken geleden was Thibaut Courtois nog de boeman van de Madrileense pers na het debacle tegen stadsrivaal Atlético, nu gooien de huiskranten AS en Marca met bloemetjes naar de nummer één van Real Madrid. “De Belg begint te lijken op degene die werd verkozen tot beste keeper ter wereld.”

Voetbal laat zich niet voorspellen - gelukkig maar. Drie weekjes geleden werd Thibaut Courtois (27) in een American Football-stadion in New Jersey door een paar tienduizend voetballiefhebbers stevig uitgejouwd. Zijn ex van lang geleden, Atlético Madrid, vernederde hem die avond. Net toen Courtois in een interview had gezegd: “Het is nu wel duidelijk wie dit seizoen de nummer één in doel is.” Courtois kwam zwaar onder vuur te liggen bij de Madrileense pers, die een slachtoffer zocht om het debacle in NY een uitleg te geven. Maar zie nu: plots is hij weer de grote held.

Er werd altijd van hem beweerd dat hij matchen kon beslissen. Tegen Celta deed hij dat, net toen Real afzag Marca

Na zijn knalprestatie in de La Liga-seizoensopener tegen Celta de Vigo, schrijven de huiskranten AS en Marca prompt dolenthousiast over onze nationale nummer één.

“Het is goed dat Zizou (coach Zinédine Zidane, red.) hem vanaf het begin de sleutels van het Madrileense doel overhandigde en Keylor Navas naar de achtergrond verdrong”, begint AS haar verhaal. “Vorig jaar haalde hij nooit zijn topniveau en de prestaties van het team hielpen hem niet. Met zijn nieuwe status - hij is nu onbetwistbaar de nummer één - is het vertrouwen hersteld en lijkt de Belg te lijken op degene die werd verkozen tot beste keeper ter wereld. Hij zorgde zaterdag voor twee geweldige reddingen. Er is nog altijd ruimte voor verbetering richting het allerbeste niveau. Maar Courtois is dit seizoen met een goeie mentaliteit en voldoende ernst begonnen om te rechtvaardigen dat hij in het shirt van Real past.”

Marca deelde de lofzang. “Dit was een van de beste wedstrijden van Courtois in een Real-shirt. Hij maakte twee cruciale stops. Er werd altijd van hem beweerd dat hij matchen kon beslissen. Tegen Celta deed hij dat, net toen Real afzag in de match.”

Courtois: “Nooit getwijfeld aan mezelf”

Bloemetjes dus voor Courtois, die na een carrière van tien jaar op het hoogste niveau wel heeft leren leven met de kritiek die de voorbije weken op hem werd afgevuurd. “Vorig seizoen was er veel commentaar maar ik vind dat ik ook toen heel vaak de ploeg heb geholpen. Ik was bovendien een keertje geblesseerd, en hoe dan ook had ik een aanpassingsperiode nodig: nieuwe club, nieuwe competitie. Ik heb nooit getwijfeld aan mezelf. Deze zomer voel ik me heel goed. Echt waar. Op training, in de wedstrijden: ik ben belangrijk voor de ploeg. Iedereen is tevreden.”