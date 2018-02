Real gaat - zonder Ronaldo - opnieuw met de billen bloot in Spanje DMM

27 februari 2018

22u04 25 Primera Division Anticlimax voor Real Madrid in Barcelona. Tegen Espanyol ging de Koninklijke in de laatste minuut onderuit: 1-0. Voor Real al het zevende verlies in de Primera Division, Cristiano Ronaldo zat niet in de wedstrijdselectie.

6 goals in zijn laatste drie wedstrijden, maar geen spoor van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid voor het duel tegen Espanyol. Zinédine Zidane gunde zijn Portugese vedette de nodige rust voor het Champions League-treffen tegen Paris-Saint Germain. Een berekend risico met desastreuze gevolgen.

Nochtans begon de wedstrijd niet slecht voor de Koninklijke. Real was in de eerste helft de betere van het nummer 15 uit de Spaanse competitie, maar een doelpunt leverde dat niet op. Integendeel, de sleutelrol in het eerste bedrijf lag bij de ref. Eerst keurde José María Sánchez Martínez de openingsgoal van Moreno af voor Espanyol en even later weigerde hij een penalty uit te reiken na een overduidelijke handsbal op een schot van Bale. Twee controversiële beslissingen, eentje in het nadeel en eentje in het voordeel van Real.

Doelpunt van Espanyol afgekeurd voor buitenspel! Juiste beslissing? 🤔#EspanyolRealMadrid 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/53bCiBduTH Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Real Madrid had hier een strafschop kunnen krijgen na handspel van Victor Sanchez. Moest de bal op de stip? 🤔#EspanyolRealMadrid 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/BtZpN3ZB6z Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Toch bleef de 0 op het bord staan en dat was ook na de rust het geval. Espanyol kwam na de betere eerste helft van Real steeds meer in zijn spel en kopte via Duarte (ex-Club Brugge) zowaar op de lat. Een stevige verwittiging, waarmee Zidane en de zijnen weinig zouden aanvangen.

Bale, Asensio, Benzema en co slaagden er maar niet in om de weg naar doel te vinden. De klad zat er stevig in, een teleurstellende 0-0 leek in de maak. Toch kon het nog erger. In de allerlaatste minuut kreeg Real het deksel helemaal op de neus. Moreno poeierde de winning-goal voorbij Navas en zo was het kwaad helemaal geschied.

GOOOOAAAAAAAL! Dan toch! Moreno met de verdiende 1-0 voor de thuisploeg! 👏#EspanyolRealMadrid 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/oqfV6T9VQe Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Nederlaag nummer 7 dus al voor Real in de Spaanse competitie, dat nu met een wedstrijd meer gespeeld nog steeds 14 punten achterstand heeft op Barcelona. Het vertrouwen in coach Zinédine Zidane krijgt zo een nieuwe knauw. Aan Cristiano Ronaldo om de vaderlandse malaise door te spoelen in de Champions League.