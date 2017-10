Real-fans maken statement tegen Catalaanse tegenstander, Cristiano Ronaldo nog steeds op zoek naar eerste competitietreffer XC

22u33 0 REUTERS Isco maakte beide doelpunten. Primera Division Real Madrid heeft in eigen huis Espanyol met 2-0 verslagen. Isco tekende voor beide treffers, terwijl Cristiano Ronaldo nog steeds niet gescoord heeft in de Primera Division. 'De Koninklijke' staat na zeven speeldagen op de vijfde plek, reeds zeven punten achter op leider Barcelona.

Real Madrid kreeg vanavond Espanyol over de vloer, zowaar een club uit Catalonië. Het sein voor de Madrilenen om 'Eviva España' te laten weerklinken in het stadion, uiteraard verwijzend naar het Catalaans referendum.



'De Koninklijke' duwde meteen het gaspedaal in en op het halfuur verzilverde de thuisploeg het veldoverwicht. Cristiano Ronaldo stuurde Isco diep, die de 1-0 tegen de touwen prikte.



Na de koffie schakelde Real een versnelling terug. De bezoekers konden zo enkele stevige prikken uitdelen, maar Keylor Navas liet zich niet passeren. Twintig minuten voor affluiten trilden de netten echter aan de overkant. Uitblinker Isco plaatste de 2-0 voorbij Lopez in doel, z'n tweede van de avond, en meteen ook de eindstand.



Na zeven speeldagen in de competitie heeft Cristiano Ronaldo nog altijd niet gescoord. Het klinkt gek, maar het klopt. De Portugees heeft wel nog maar drie partijen in de Primera Division afgewerkt, aangezien hij de eerste vier duels geschorst was. Messi zit intussen wel al aan elf stuks.

¿¿ "Eviva Espana" weergalmt doorheen het Estadio Bernabéu! ¿¿¿¿ #RealMadridEspanyol pic.twitter.com/Isxjz8PNUl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 30 september 2017

Getty Images