Real-fans kijken reikhalzend uit naar entree Hazard: “Hij kan de motor worden van deze ploeg” Redactie

12 juni 2019

21u10

Bron: VTM NIEUWS 0

En of ze in Madrid uitkijken naar de intrede van Eden Hazard. Morgen wordt de Rode Duivel voorgesteld in Bernabéu, en de fans van Real zitten nu al op hete kolen. “Hij kan de motor worden die deze ploeg een nieuwe impuls geeft voor volgend seizoen.”

Volg de eerste dag van Eden Hazard bij Real Madrid morgen live op HLN.be