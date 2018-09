Real en Courtois komen niet verder dan gelijkspel bij Bilbao, eerste puntenverlies voor Koninklijke dit seizoen DMM

15 september 2018

22u45 0 Athletic Club ATH ATH 1 einde 1 RMA RMA Real Madrid Primera Division Puntenverlies voor Real Madrid in het Baskenland. De Koninklijke kon bij Bilbao een scheve situatie maar gedeeltelijk recht trekken. Dat terwijl de rivalen uit Barcelona wel de rug konden rechten tegen Sociedad.

Eerst het goede nieuws. Voor Thibaut Courtois lag in het Baskenland een tweede basisplaats in het verschiet. Coach Lopetegui zette onze landgenoot ten nadele van Keylor Navas voor de tweede opeenvolgende wedstrijd tussen de palen. Helaas kon de nationale doelman niet verhinderen dat Bilbao in de eerste helft op voorsprong klom. Susaeta stuurde De Marcos het laantje in en na een carambole kon Muniain de 1-0 tegen de netten duwen.

Real zocht zich vervolgens een hele wedstrijd lang een antwoord op het spel van Bilbao. De Basken speelden goed mee tot Lopetegui Isco in het veld bracht. De Spanjaard kon bij zijn eerste balcontact meteen scoren. Met een kopbal op voorzet van Bale legde hij de 1-1-eindstand vast. Het is het eerste puntenverlies voor Real dit seizoen in de competitie. De Madrilenen volgen nu op twee punten van Barcelona dat na vier speeldagen de dans leidt met 12 op 12.

GOAL! | Invaller Isco scoort bij zijn eerste baltoets en brengt Real Madrid langszij! 🌟#AthleticRealMadrid 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/a4GudvbsrR Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link