Real en Atlético spelen gelijk na doelpunten van Ronaldo en Griezmann

08 april 2018

18u55 1 Primera Division De Madrileense derby tussen Real en Atlético is op een 1-1 gelijkspel geëindigd. Cristiano Ronaldo en Antoine Griezmann zorgden voor doelpunten. Beide teams kregen daarna elk nog één grote doelkans, maar die konden ze niet benutten.

Wie anders dan Cristiano Ronaldo opent in de 53ste minuut de score in het Estadio Santiago Bernabéu. Na een run op links van Gareth Bale zet de Welshman voor. Ronaldo staat op de juiste plaats en neemt de voorzet perfect op de slof. Atlético-doelman Jan Oblak kan niets beginnen tegen het schot: 1-0. De 23ste goal van dit seizoen voor Ronaldo in Spaanse competitie.

Lang duurt het Real-feestje echter niet. Amper vier minuten later rondt Antoine Griezmann een prachtige aanval van Atlético af. Voor de Fransman is het zijn 18de doelpunt van het seizoen in La Liga.

Een minuut na de 1-1 van Griezmann kreeg Koke nog dé kans om te scoren, maar zijn schot miste kracht. Sergio Ramos schilderde in de laatste minuten een vrije trap richting de winkelhaak, maar Jan Oblak pakt uit met een wereldsafe. Met een punt schieten beide teams weinig op in het klassement. Real blijft derde en voelt de hete adem van Valencia. Atlético Madrid blijft tweede met vier punten voorsprong op Real. Barcelona is autoritair leider.

