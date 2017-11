Real en Atlético schieten niets op met scoreloos gelijkspel, Barcelona lachende derde DMM

22u38 0 Photo News Primera Division Geen winnaar in de 269ste Madrileense derby. Atlético en Real Madrid kwamen allebei niet tot scoren en zo loopt Barcelona in de stand van de Primera Division nog wat verder uit. Beide Madrileense teams volgen nu al op tien punten. Barcelona leidt de dans met 34 eenheden voor Valencia. Zij geven de Catalenen volgende week partij.

Voor zowel Atlético als Real Madrid was het van moeten in de Madrileense stadsderby. Beide ploegen zagen Barcelona na een alweer klinkende zege tegen Leganés verder uitlopen. Luis Suárez was voor Barça de grote man met twee goals.

In Madrid was Angel Correa dan weer de figuur van het wedstrijdbegin. De Atlético-spits miste al na drie minuten een dot van een kans en vierde even later zijn frustratie bot met een rake knal tegen het achterhoofd van Karim Benzema.

Varane redt de meubelen voor Real Madrid! 👊 #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/ETwMugbbV9 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

In een verder intense wedstrijd zocht Real naar een goal, maar mede door het bitsige verdedigen van Atlético zat een voorsprong voor de pauze er niet in. Ook na de rust bleef de wedstrijd aardig op en neer gaan. Zonder doelpunten.

Ook het kanon van Cristiano Ronaldo zweeg. De Portugees kon zijn vizier nog maar één keer met succes afstellen in de competitie. Al was hij er aan het slot van de wedstrijd wel bijzonder dicht bij. Aan de overzijde mocht Real dan wel weer van geluk spreken dat Varane een doelrijpe bal van de lijn kon werken. 0-0, bij Barcelona wrijven ze zich intussen steeds meer in de handen.

Wat een tackle van Lucas! 💪 #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/dF9aV6cv4O Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Photo News

AFP