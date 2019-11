Real-coach Zidane: “Hazard was indrukwekkend”, ook Spaanse pers geniet eindelijk van Eden Redactie

09 november 2019

22u46 0 La Liga Real Madrid won, met een sterke Eden Hazard, met 0-4 van Eibar op de dertiende speeldag van de Spaanse Primera Division. Trainer Zinédine Zidane loofde nadien de Rode Duivel. "De eerste helft van Eden was indrukwekkend", reageerde de Fransman.

"Ik ben tevreden", stelde Zidane. "Het is steeds belangrijk om altijd voluit te spelen en alles te geven. Dat hebben we vandaag gedaan, in een stadion waar het altijd moeilijk is. De eerste helft is waarschijnlijk de beste sinds mijn terugkeer. De match in zijn geheel stemt me tevreden. Eden was in de eerste helft indrukwekkend. Het staat buiten kijf dat hij een belangrijke speler voor Real wordt.”

Ook de Spaanse pers was lovend. Marca sprak over een “Hazard die eindelijk liet zien waarom zijn reputatie zo groot was in Engeland. Dit was een indrukwekkend optreden.” El Mundo Deportivo zag dat “Eden plezier had in de regen.” ABS.es stelt dan weer dat “we eindelijk een grote Hazard zagen. Een Hazard van wereldklasse, hopelijk heeft hij eindelijk zijn niveau bereikt. Spreek gerust van de Hazard-show met dribbels, rushes en zelfs een rabona. Hij was erg aanwezig en leverde al zijn acties af op hoge snelheid.” De Spaanse media genoot er met volle teugen van...