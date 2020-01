Real boekt klinische zege bij Getafe, sterke Courtois blinkt voor rust uit met drie flukse reddingen LPB

04 januari 2020

17u40 0 Getafe CF GET GET 0 einde 3 RMA RMA Real Madrid

Klinische zege (0-3) van Real Madrid bij Getafe, met dank aan Thibaut Courtois. Tot drie keer toe hield de Rode Duivel de thuisploeg voor rust met flukse reddingen van een goal. Geen mirakelsaves, wel knappe reflexen. De ene doelman als uitblinker, de andere in de rol van schlemiel. Een inspiratieloos Real had nog geen kans bij elkaar gevoetbald toen Getafe-keeper Soria halfslachtig een luchtduel aanging met Varane. De Fransman kreeg aanvankelijk de openingsgoal toegewezen, maar finaal was het de elleboog van Soria die de 0-1 veroorzaakte. Courtois voorkwam dat Getafe met een gelijke stand ging rusten.

Na de pauze was het snel boeken toe. Varane kopte een vrije trap van Kroos krachtig in doel. Wéér leek zijn treffer weggegomd te worden - de Real-verdediger stond randje buitenspel - maar de VAR gaf na minutenlang beeldjes kijken zijn zegen. Modric zorgde in de extra tijd voor 0-3. Real voor even op de Spaanse leiderstroon, Barça kan er vanavond weer over als het wint bij stadsgenoot Espanyol.

