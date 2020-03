Real-aanvaller Asensio wint FIFA20-toernooi voor ogen van ruim 170.000 (!) fans, opbrengst gaat integraal naar strijd tegen corona

Op het veld scoort Marco Asensio door blessureleed al een tijdje niet meer voor Real Madrid. In de voorbereiding op dit seizoen scheurde de winger in een oefenduel de kruisband van zijn knie. Daardoor kan Asensio Real al een tijdje niet meer aan zeges helpen op de groene mat. Maar in het populaire voetbalspel FIFA20 slaagde hij daar gisteren wél in, in een onlinetoernooi dat was opgezet door La Liga. De opbrengst van liefst 140.000 euro gaat integraal naar de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Achttien van de twintig Spaanse eersteklassers namen deel aan het toernooi. Mallorca en FC Barcelona namen niet deel omdat zij gesponsord worden door Konami, dat met Pro Evolution Soccer een eigen voetbalspel heeft. Elk team vaardigde één speler af en in de finale bleek Asensio met 2-4 te sterk voor Aitor Ruibal van Leganes.

Kosten noch moeite gespaard

De finale werd door meer dan 170.000 mensen bekeken op streamingwebsite Twitch en kosten noch moeite werden gespaard. Zo praatte commentator Miguel Ángel Román (enthousiast, zie onder) de beelden aan elkaar en toonden ook grote Spaanse sportmedia, zoals Marca en AS, de wedstrijden op hun website. Er werden zelfs liveblogs gevuld en matchverslagen geschreven.

Ook Rode Duivel Thibaut Courtois voelde wel iets voor het toernooi, maar finaal verdedigde Asensio dus (met succes) de eer van Real. Courtois kroop dan maar op zijn beurt achter het stuur van een virtuele F1-bolide. In de ‘Not the Bahrain GP’ eindigde de doelman op de dertiende plaats, Stoffel Vandoorne werd zevende.

Beelden van de finale, waarin Asensio onder meer scoort via...Asensio: