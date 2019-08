Raúl en Cristiano Ronaldo achterna: Hazard krijgt rugnummer 7 bij Real Madrid XC

09 augustus 2019

16u36 6 Primera Division Het is nu ook officieel: Eden Hazard krijgt het rugnummer 7 bij Real Madrid. I llustere voorgangers als Cristiano Ronaldo en Raúl speelden destijds met hetzelfde getal op hun rug bij ‘de Koninklijke’.

‘t Duurde een tijdje vooraleer Hazard z’n rugnummer toegewezen kreeg. Edens geliefkoosde nummer 10 zit bij Luka Modric, een cijfer dat de huidige Gouden Bal niet wilde afstaan. Nadien werd de Rode Duivel gelinkt aan het nummer 7, dat in handen was van de overbodige Mariano Diaz.

Mariano moet nu -zoals verwacht- zijn rugnummer afstaan aan Hazard. De Spanjaard speelt binnenkort met het getal 24 op de rug. Naast Raúl en Cristiano Ronaldo schitterden ook Raymond Kopa, Amancio Amaro, Juanito en Emilio Butragueño met het nummer 7 op hun shirt bij Real.

Doelman Thibaut Courtois, de tweede Belg in de kern van Real, behoudt het nummer 13. Keylor Navas, in principe tweede keuze na Courtois, blijft nummer 1 dragen.

Woensdagavond scoorde Hazard zijn eerste doelpunt voor Real in de oefenpot tegen RB Salzburg (0-1). Volgende week zaterdag (17 augustus) openen de Madrilenen de Spaanse competitie met een uitmatch tegen Celta de Vigo. Eerst volgt zondagavond nog een oefenduel in en tegen AS Roma.

De rugnummers van Real:

Real Madrid 2019/20 squad numbers: pic.twitter.com/PoPDDzKnnF M•A•J(@ Ultra_Suristic) link