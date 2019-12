Ramos staat voor een mijlpaal vanavond: de Clásico gebald in tien alternatieve cijfers DMM

18 december 2019

12u55

Bron: GraceNote 2 La Liga De Clásico, dat is al jaar en dag likkebaarden bij het wedijveren tussen twee van de beste voetbalploegen ter wereld. Ook nu belooft het weer hoogspanning te worden tussen Barcelona en Real. De topper der topper gebald in tien cijfers, in zijn geheel afgeroomd met een sausje van leuke video’s.

1906

De allereerste Clásico werd meer dan 100 jaar geleden gespeeld. De match tussen Real Madrid en Barcelona was toen nog een vriendschappelijke wedstrijd omdat het Spaanse competitievoetbal in zijn huidige vorm nog niet bestond. Barcelona won die eerste wedstrijd in 1906 met 5-2. Het eerste echte treffen in La Liga vond plaats in 1929. Toen won Real op het veld van de Catalanen met 1-2.

243

Vandaag zijn we aan aflevering 243 beland in de eeuwige strijd tussen Real en Barça. Van de vorige 242 wedstrijden (over alle competities heen) wonnen de Catalanen er 96. Real won 95 keer. 51 keer eindigde de match op een gelijkspel.

72

Houden we enkel de wedstrijden in de Spaanse competitie in rekening dan is het akelig spannend. Beide ploegen wonnen 72 keer. Wie vanavond dus wint, springt over de ander.

43

Sergio Ramos staat voor een mijlpaal vanavond. De kapitein van Real verschijnt aan de aftrap van zijn 43ste Clásico. Niemand doet beter. Tot voor de match deelt hij het record nog met Xavi (Barcelona), Francisco Gento en Manuel Sanchis (beiden Real Madrid). Lionel Messi vergezelt hen vanavond met 42 optredens in de Spaanse topper.

26

Uiteraard duikt Lionel Messi in de Clásico statistieken op. Meer dan eens zelf. De kleine aanvaller is de speler die het meeste doelpunten liet noteren in de wedstrijden tussen Real en Barcelona. 26 zijn het er intussen en daarmee doet Messi acht goals beter dan Alfredo Di Stefano en Cristiano Ronaldo (beiden uiteraard voor Real Madrid).

23

Barcelona slaagt er nu al 23 competitiewedstrijden op rij in om te scoren tegen Real Madrid. Het is de beste ‘streak’ in de geschiedenis van de Clásico. De laatste keer dat de Catalanen niet wisten te scoren in La Liga tegen Real was in december 2007. Twaalf jaar geleden dus.

11

Het grootst aantal goals die door één ploeg werd gescoord in de Clásico. Real klaarde het in de Copa del Rey van 1943 om Barcelona met 11-1 in te blikken. Aan de rust stond het al 8-0. We betwijfelen of het vandaag zo’n vaart zal lopen. Voor de volledigheid de Madrileense doelpuntenmakers uit 1943: Barinaga (4), Pruden (3), Alonso (2), Curta (1) en Botella (1).

7

Cristiano Ronaldo kan niet ontbreken in de all-time records van de Spaanse topper. De Portugees is de speler die in de meest opeenvolgende Clásico’s de weg naar doel vond. Tussen 2011 en 2013 scoorde hij in zeven ontmoetingen op rij.

5

Vijf spelers slaagden er in om meer dan één hattrick te scoren in de Clásico. Niemand scoorde er drie in zijn carrière. Bij die vijf uiteraard Messi, maar opvallend genoeg geen Ronaldo. Jaime Lazcano (Real Madrid), Santiago Bernabéu (Real Madrid), Paulino Alcántara (Barcelona) en Ferenc Puskás (Real Madrid) zijn de anderen in het lijstje.

4

Vier keer eerder speelden Real en Barcelona tegen elkaar op een woensdag. En opvallend: Barcelona kon op een woensdag nooit winnen van de Madrilenen. De laatste keer dat er op woensdag een Clásico werd gespeeld in Camp Nou was in oktober 1999. Toen werd het 2-2.