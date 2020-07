Ramos opnieuw de verlosser (na tussenkomst VAR): Real wint nipt bij Bilbao en zet Barça voorlopig op zeven punten Redactie

05 juli 2020

15u30 4 Athletic Club ATH ATH 0 einde 1 RMA RMA Real Madrid La Liga Real Madrid heeft een nieuwe, stevige stap richting de Spaanse titel gezet. Real, zonder Eden Hazard en met Thibaut Courtois, won met 0-1 op bezoek bij Athletic Bilbao. Sergio Ramos bezorgde zijn team in het laatste deel van de match de volle buit vanop de stip. De penalty werd toegekend na tussenkomst van de VAR.



Real miste ideeën in het Baskenland. Het tempo lag te laag en daardoor kwamen er amper kansen. De beste was voor Rodrygo, maar de Braziliaan kopte de prima voorzet van Asensio wild over. Aan de overkant moest Courtois ingrijpen op een kopbal van Raul Garcia, maar voorts moest ook de Rode Duivel amper in actie komen. De 0-0 bij rust was logisch.

Real leek wel beter uit de kleedkamer te komen. Er was een shotje van Modric en een heet standje met Benzema in de hoofdrol, maar Bilbao-doelman Simon moest geen wonderen verrichten. Bilbao wilde het tempo uit de partij halen en dat lukte ook. ‘t Was daardoor lang wachten op verlossing voor Real.

Die kwam er uiteindelijk in minuut 72, toen de bezoekers op aangeven van de VAR een strafschop kregen. De fout was op Marcelo. Ramos faalde niet en scoorde zijn zesde strafschop van het seizoen. De zege van Real kwam nadien niet meer in gevaar. Barça, dat vanavond nog tegen Villarreal speelt, volgt nu al op zeven punten. Na deze speeldag volgen er nog vier matchen.



