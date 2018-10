Ramos: "Lopetegui vervangen? Belachelijk!" Redactie

08 oktober 2018

08u32

Bron: AD.nl 0 Primera Division Sinds het vertrek van twee clubiconen, trainer Zinédine Zidane en 'supergalatico' Cristiano Ronaldo, wil het nog niet vlotten met Real Madrid. Voorlopig dieptepunt beleefde De Koninklijke zaterdag in Alavés, met een nederlaag bij Deportivo, die de druk op Julen Lopetegui flink heeft doen toenemen.

Sevilla-Real Madrid 4-0, Real Madrid-Atlético Madrid 0-0, CSKA Moskou-Real Madrid 1-0 en Deportivo Alavés-Real Madrid 1-0. De laatste vier duels: één puntje, geen goal gemaakt. Dat was sinds 1985 niet meer gebeurd in Bernabeú. Vier maanden na zijn veelbesproken aantreden heeft Julen Lopetegui Real Madrid nog niet aan de praat gekregen.

Sterker, Los Galaticos staan weer met beide beentjes stevig in de modder. Geen vertrouwen, geen scorend vermogen en morrende fans, die nu al bij president Florentino Perez om het hoofd van Lopetegui eisen. De bondscoach van Spanje was volgens Perez de aangewezen man om de torenhoge erfenis van Zidane over te nemen. Het leidde - luttele dagen voor de start van het WK - tot de trainerswissel van het jaar.



Het heeft Lopetegui ook nog niet meegezeten sinds zijn aantreden. Cristiano Ronaldo vertrok naar Juventus, Gareth Bale en Karim Benzema zijn nog ver verwijderd van topvorm, verdediger Marcelo sukkelt al weken met een spierblessure, smaakmaker Isco herstelt van een blindedarmontsteking en regisseur Luka Modric zit in een bekende post-WK-dip.

Het is een moeilijke tijd, dat kan ik niet ontkennen. Julen Lopetegui



De Kroaat kende een supermaand in Rusland en liep vervolgens van huldiging naar huldiging, maar zijn hoge niveau heeft hij in Madrid nog niet kunnen etaleren. Intussen kneedt Lopetegui zich suf, want hoe vangt hij het vertrek van tientallen Ronaldo-goals op? Die zoektocht is nog gaande, maar de vraag is hoe lang hij daarvoor krijgt.

Voorlopig krijgt Lopetegui nog alle steun. Sergio Ramos: "Het is aan hem. Niet de spelers, maar hij bepaalt de tactiek. Kijk, voor een elftal is het in deze fase van een seizoen nooit goed om een trainer in te ruilen. Het zou zelfs belachelijk zijn."



Ook Lopetegui maakt zich nog geen zorgen, zo tekende persbureau AP op. "Het is een moeilijke tijd, dat kan ik niet ontkennen. Een trainer is altijd verantwoordelijk, maar we hebben nog tijd genoeg om zaken recht te breien. Het is te hopen dat enkele sleutelspelers snel terugkeren en dat we aan het zelfvertrouwen kunnen gaan werken. "

Na de interlandweek treeft Real Madrid op 20 oktober aan tegen Levante, dan volgt het Champions League-duel met Viktoria Plzen, waarna op 28 oktober El Clásico tegen rivaal FC Barcelona volgt.