Ramos en Marcelo halen de trukendoos boven tijdens partijtje tennisvoetbal bij Real Redactie

04 juni 2020

10u57

Bron: Dugout 0

De herstart van La Liga nadert. Real, met Eden Hazard en Thibaut Courtois, begint er binnen tien dagen (op 14 juni, red.) weer aan met een match tegen Eibar. Er wordt dus steeds pittiger getraind in de Spaanse hoofdstad, maar af en toe is er ook nog ruimte voor wat spielerei. Zo konden de spelers van de topclub zich uitleven tijdens een partijtje tennisvoetbal. Vooral Sergio Ramos en Marcelo haalden daarbij de trukendoos boven (zie video).

Real werkt zijn resterende thuiswedstrijden dit seizoen overigens niet af in het eigen Bernabeustadion. De Koninklijke wijkt daarvoor uit naar het Estadio Alfredo di Stéfano in het trainingscomplex in Valdebebas. Elf speeldagen voor het einde voert FC Barcelona de stand aan met twee punten voorsprong op de rivaal uit de hoofdstad.