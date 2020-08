Ramón Planes volgt Abidal op als technisch directeur bij FC Barcelona Redactie

19 augustus 2020

11u23 0 Primera Division Ramón Planes is de nieuwe technisch directeur van FC Barcelona. Hij is de opvolger van Eric Abidal, die gisteren na tweeënhalf jaar vertrok. Planes werkte al als assistent van Abidal bij Barcelona en neemt nu dus de fakkel over.

Ramón Planes is een 52-jarige Catalaan, die sinds 1999 al werkt als technisch directeur in het Spaanse voetbal en dus een schat aan ervaring meeneemt. Hij werkte al twee jaar als assistent voor Eric Abidal bij FCB, maar neemt nu dus over van de Fransman. Hij werkte de afgelopen twintig jaar bij L’Hospitalet, Racing Santander, Deportivo Alavés, UE Lleida, RCD Espanyol, Elche, Rayo Vallecano en Getafe.

Abidal werd gisteren al op straat gezet door FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu, die een dag eerder coach Quique Setién al had ontslagen na een dienstverband van 218 dagen. Ronald Koeman wordt zijn vervanger. Een grote schoonmaak bij FC Barcelona was onvermijdelijk na de 2-8 nederlaag tegen Bayern München van afgelopen vrijdag. Abidal werkte tweeënhalf jaar bij Barcelona, maar lag de afgelopen maanden in de clinch met zijn oud-teamgenoot en sterspeler Lionel Messi. De veertigjarige Fransman werd in juni 2018 aangesteld als technisch directeur bij FC Barcelona als opvolger van Robert Fernández.

