Quique Setién: “Natuurlijk zie ik mezelf volgend seizoen nog bij Barcelona” ABD

16 juli 2020

09u11

Bron: AS 1 La Liga Aartsrivaal Real Madrid kan vanavond de titel pakken tegen Villarreal. En of dat pijn zal doen bij FC Barcelona, waar de positie van coach Quique Setién (61) al enkele weken Aartsrivaal Real Madrid kan vanavond de titel pakken tegen Villarreal. En of dat pijn zal doen bij FC Barcelona, waar de positie van coach Quique Setién (61) al enkele weken in vraag wordt gesteld . Maar de Spanjaard gooit de handdoek nog niet in de ring. “We hebben het echt niet zo slecht gedaan.”

Onder meer Luis Suárez gaf al openlijk toe dat Barcelona “de titelstrijd tegen Real Madrid verloren heeft”, maar dat wil coach Setién nog niet gezegd hebben. “Alles kan. We zullen vechten tot het einde”, klinkt het dan clichématig.

De verwachtingen zijn - nog - niet ingelost. Daar neem ik deels de verantwoordelijkheid voor. Quique Setién

Maar dat het voor Barça quasi onmogelijk is om nog kampioen te worden, is wel duidelijk. Vice-kampioen. Dan krijg je als coach bij Barcelona doorgaans een onvoldoende. “Wat moet geëvalueerd worden, is het werk dat verricht is”, aldus Setién op zijn persconferentie voor het duel tegen Osasuna. “Daar moet de focus op liggen. Ik kijk al naar volgend seizoen.”

“Natuurlijk zie ik mezelf Barça ook volgend seizoen trainen. Ik heb genoeg ervaring om met deze situatie om te gaan. De realiteit is dat de verwachtingen - nog - niet zijn ingelost. Daar neem ik deels de verantwoordelijkheid voor. Als het minder gaat, wordt er altijd naar de coach gekeken. Wel, ik vind niet dat we het zo slecht gedaan hebben. Sinds de hervatting speelden we drie keer gelijk en wonnen we de rest. Alleen deed Real beter door elke match te winnen."

Voorzitter Josep Maria Bartomeu sprak begin deze week zijn vertrouwen uit in Setién. “Hij zal het team in de Champions League leiden. En verder? Onze hoop is dat hij zijn contract uitdoet.” Setién heeft nog een verbintenis bij Barça tot juni 2022. Er is wel een clausule dat de club hem na elk seizoen aan bepaalde voorwaarden kan ontslaan. Blijft hij aan als T1 van de Blaugrana? Of neemt iemand als Xavi het roer over? Time will tell.

