Puntgave assist doet Januzaj deugd: "Op weg naar bestvorm" Bart Fieremans

14u40 0 Primera Division Een heerlijke dribbel én puntgave assist van Adnan Januzaj hielpen Real Sociedad maandag een punt thuishouden tegen Espanyol (1-1). Voor de Belg komt zijn opvallende actie gelegen, want ook zijn Spaans avontuur is nog geen voltreffer.

Getty Images Januzaj stond eerder in september aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid, maar kon toen niet het verschil maken. Real Sociedad verloor met 1-3.

Met zijn transfer van Man. United naar Real Sociedad, voor omgerekend een dikke tien miljoen euro, snoof Januzaj deze zomer volledig nieuwe lucht op in de hoop een definitieve doorbraak als topvoetballer te forceren. Zijn buitengenadigde techniek liet Januzaj maandag bewonderen als invaller tegen Espanyol: hij dribbelde zich op de linkerflank gezwind voorbij twee tegenstanders en legde de gelijkmaker panklaar voor Asier Illarramende.

Mooi gedaan, maar toch is het op zeven wedstrijden en 371 speelminuten die hij intussen voor Sociedad betwist heeft pas zijn eerste beslissende actie met een assist, scoren lukte tot nu toe niet voor zijn Spaanse club. Januzaj kon ook pas drie basisplaatsen bij Real Sociedad versieren, maar dat heeft vooral met blessurelast te maken. In die zin zal zijn opmerkelijke assist zeker deugd doen, zo luidde de teneur in de Spaanse media: “Het heeft langer dan verwacht geduurd eer we een vonk van het Belgische genie konden zien”, schrijft Mundo Deportivo. “De stertransfer van afgelopen zomer heeft tot nu toe nauwelijks een leidende rol gespeeld, maar nu was zijn inbreng fundamenteel om de drie punten niet te verliezen.” Marca loofde de meerdere verdienstelijke acties van Januzaj in het laatste halfuur en vergeleek zijn dribbel voorafgaand aan zijn assist met Ronaldinho: “Januzaj heeft Real Sociedad gered.”

Het heeft langer dan verwacht geduurd eer we een vonk van het Belgische genie konden zien Mundo Deportivo

Toch verliet Januzaj het veld ook ontgoocheld: “Omdat we maar gelijkspeelden”, laat hij weten op de officiële website van Sociedad: “We hebben goed gespeeld en veel kansen gecreëerd, maar onze tegenstander heeft fel met elf man verdedigd en moest veel fouten maken om ons af te stoppen.”

Voor zichzelf hoopt hij dat hij nu eindelijk in Spanje gelanceerd is: “Ik heb tot nu toe niet veel gespeeld, omdat ik last had van veel kleine blessures en de laatste twee weken wat ziekjes was. Maar ik maak nu meer minuten. Ik voel me beter en blijf werken om mijn beste vorm te bereiken.”