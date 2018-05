PSG springt volgens Spaanse bronnen in de dans voor Cristiano Ronaldo omdat 'CR7' mikt op astronomisch jaarloon Mike De Beck

30 mei 2018

13u00

Bron: AS, Sport 0 Primera Division Nasser El-Khelaifi droomt van een voorhoede met Neymar, Kylian Mbappé en Cristiano Ronaldo bij Paris Saint-Germain. Om die laatste te strikken moet de steenrijke voorzitter wel enorm diep in de geldbuidel tasten. PSG wil echter ver gaan en zou sterren als Cavani en Di Maria willen verpatsen. Al blijft natuurlijk de vraag of Ronaldo Real echt zal verlaten. De Portugees wil een jaarloon dat in de buurt komt van dat van Lionel Messi en de gesprekken tussen het bestuur van de 'Koninklijke' en Cristiano werden eerder al afgetrapt.

De woorden van Cristiano Ronaldo na de gewonnen Champions League-finale hebben hun effect allerminst gemist. "Het was erg leuk om in Madrid te zijn. Ik zal binnen een paar dagen spreken", liet 'CR7' zich toen ontvallen. Waar het schoentje dan echt wringt? Cristiano Ronaldo vindt dat hij niet genoeg gerespecteerd wordt bij Real Madrid omdat hij jaarlijks 21 miljoen euro opstrijkt. Veel minder dan de 36,8 miljoen euro van Neymar bij PSG en de 40 miljoen euro van Lionel Messi bij Barcelona. Tijdens de huldiging na de CL-winst hadden de fans en spelers alvast volgende leuze voor 'CR7' in petto: "Cristiano, quédate. Cristiano, blijf!"

Ronaldo mikt zelf ook op een jaarloon van 40 miljoen euro en dat wil PSG maar al te graag op tafel gooien volgens AS. De Spaanse sportkrant heeft het zelfs over een astronomisch jaarloon van 45 miljoen euro. Toch lijkt het bijzonder lastig om Cristiano Ronaldo los te weken bij zijn Real Madrid. Niet alleen is er de afkoopclausule van een miljard euro (PSG zou dankzij onderhandelingen de transfer echter kunnen afhandelen door 150 miljoen euro te betalen aan Real), ook de Financial Fair Play is een obstakel voor de club uit Parijs. PSG werd in het verleden al ettelijke keren op de vingers getikt door de UEFA en dat kan bij een nieuwe monstertransfer weer het geval zijn. Een eventuele oplossing is dan om enkele huidige topspelers van de hand te doen. Zo zouden Edinson Cavani, Angel Di Maria en de uitgeleende Gonçalo Guedes al naar de uitgang worden begeleid.

De Spaanse journalist Guillem Balague, en expert van La Liga, ziet een eventuele transfer van Cristiano Ronaldo niet zo snel gebeuren. "Meteen na de finale in de Champions League ging Sergio Ramos in de kleedkamer naar Cristiano Ronaldo toe", vertelt de journalist. "'Stop er gewoon mee. Blijf kalm en stop er mee. Maak je geen zorgen, we zullen je helpen om te krijgen wat je wil', zei Ramos tegen Cristiano Ronaldo. Wat Ronaldo wil, is dat Real Madrid de grootste hap uit zijn boete rond de belastingfraude betaalt. En hij wil uiteraard een beter loon", gaat Balague verder.

"Ronaldo wil een jaarloon van 40 miljoen euro, maar dat zal hij niet krijgen. Real Madrid kwam vorige maand met een voorstel dat tussen de 30 en de 33 miljoen euro lag. Dat gebeurde na een belofte die voorzitter Florentino Perez vorig jaar had gemaakt. Hoewel Cristiano Ronaldo geen 40 miljoen per jaar zal krijgen, zullen beide partijen wel tot een akkoord komen." Anders dan een nieuwe waanzinnige transfer van PSG ziet de La Liga-watcher dus eerder een nieuw en fel verbeterd contract voor Cristiano Ronaldo bij Real Madrid uit de bus komen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.