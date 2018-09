Promovendus komt verrassend op voorsprong, maar daarna houden Messi en co schoon schip: 8-2! Redactie

02 september 2018

20u16 1 Barcelona BAR BAR 8 einde 2 HUE HUE SD Huesca

Barcelona heeft in zijn derde wedstrijd van het Spaanse seizoen schoon schip gehouden met Huesca. De promovendus kwam verrassend op voorsprong in Camp Nou, maar daarna zetten Messi en co orde op zaken. En hoe! Barcelona won met 8-2 na goals van Dembele, Rakitic, Suarez (2x), Alba en Messi (2x). Pulido zorgde met een owngoal voor het zevende Catalaanse doelpunt.

U kunt de beelden van de doelpunten onder de fotos bekijken. Bij voorproefje al deze beauty van Rakitic.

Wat een goal van Ivan Rakitic! 💥 #BarçaHuesca pic.twitter.com/9cVGDvmwYq Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Primera Division • Derde speeldag La Liga

• Aftrap: 18u30

• Camp Nou

• Barcelona staat samen met Real Madrid op kop

