Primera Division-duel met Barça gaat wellicht in Miami door LPB

11 september 2018

14u32

Bron: dpa/belga 0 Primera Division De Spaanse profliga heeft de Spaanse voetbalbond officieel om goedkeuring gevraagd om dit seizoen nog een wedstrijd van de Primera Division te laten doorgaan in de VS.

Het gaat om het duel Girona - FC Barcelona van de 21ste speeldag. De wedstrijd zou op 26 januari plaatsvinden in het Hard Rock Stadium in Miami. Volgens de profliga zijn de eerste belangrijke stappen met verschillende stakeholders succesvol afgerond, ondanks protest van spelers, clubs en supporters. De profliga wil het Spaanse voetbal in de VS en Canada promoten en bereikte hiervoor eerder een overeenkomst met Relevent, een multinational die zich richt op de sport- en amusementswereld.

Girona riskeert misnoegde supporters omdat de club met deze regeling FC Barcelona niet aan het werk kan zien in hun Estadi Montilivi. De Catalaanse club stelde al dat ze 1.500 fans gratis naar Miami zal laten overvliegen om de wedstrijd te kunnen bijwonen. De Spaanse spelersvakbond AFE, die eerst dreigde met een staking als er Primera Division-wedstrijden in de VS zouden doorgaan, lijkt ook minder dreigende taal te spreken na een ontmoeting met ligavoorzitter Javier Tebas.