Postje van Lopetegui stilaan onhoudbaar: Courtois met Real Madrid onderuit tegen Levante nadat ‘Koninklijke’ slechtste reeks in geschiedenis neerzet MDB & TLB

20 oktober 2018

14u55 5 Real Madrid RMA RMA 1 einde 2 LEV LEV Levante UD Primera Division 481 minuten zonder doelpunt in alle competities. Nooit moest Real Madrid langer wachten op een doelpunt in hun rijke geschiedenis. Marcelo zorgde met zijn treffer uiteindelijk voor verfrissing in de woestijn, maar punten leverde het Real Madrid niet op. De ‘Koninklijke’ – met Thibaut Courtoios in doel – verloor in eigen huis met 1-2 van Levante. Dan toch einde verhaal voor Julen Lopetegui?

Daar is de 0️⃣-2️⃣ al! 😳 Marti knalt binnen vanop de stip! ✅#RealMadridLevante pic.twitter.com/Z4HMBy18OL Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Slik. 0-2 achter na dertien minuten in eigen huis. Julen Lopetegui voelde het bijzonder warm worden, ook al was het in Madrid slechts een graad of 21. Bloedheet werd het in het Santiago Bernabéu. Al na zeven minuten kwam Thibaut Courtois oog in oog te staan met José Luis Morales omdat Varane zich verkeek op een diepe bal. De eerste tegentreffer was zo een feit. Niet veel later volgde de tweede al na een handsbal van Varane op de rand van de zestien. Courtois zat er nog met een hand bij, maar de strafschop van Roger Marti verdween wel in doel. In de laatste 20 jaar stond de ‘Koninklijke’ in eigen huis nooit sneller 0-2 achter.

GOOOAL | Postigo vindt Morales met een heerlijke pass en die werkt knap af! 😮



0️⃣-1️⃣ #RealMadridLevante pic.twitter.com/gAQjOSyYOw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Vooraan zweeg het kanon nog maar eens voor een lange . Real Madrid was vooral gevaarlijk op hoekschoppen en scoorde daar ook op. Al werd Asensio teruggefloten omdat de VAR buitenspel had gezien. Terecht overigens. Ook bij Levante werd er een doelpunt afgekeurd. Net voor rust ging ‘la fiesta’ van Rochina niet door omdat de scheidsrechter op de preparty aanwezig was. Tussendoor wrong Lucas Vazquez nog een huizenhoge kans de nek om.

Wat een misser van Lucas Vazquez! 🙈



0️⃣-2️⃣ #RealMadridLevante pic.twitter.com/IWwZXjLmPR Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Marcelo maakte dan maar eigenhandig een einde aan de droogte. Na 481 minuten mochten de Madrileense fans eindelijk nog een keer juichen na een treffer van hun team. Met zijn mindere rechter jaste de Braziliaan het leer hard in doel. Lopetegui gooide al zijn troefkaarten op tafel. Gareth Bale kwam tussen de lijnen, net als Dani Ceballos en Karim Benzema. Ei zo na zorgde die laatste voor de gelijkmaker. Benzema krulde het leer fraai langs doelman Oier, maar zijn schot spatte uit elkaar op de paal. In de 88ste minuut was het wel raak, al ging het feestje andermaal niet door. Mariano stond namelijk buitenspel op de kopbal van Benzema. 1-2 dus, al de derde verliespartij in negen wedstrijden in La Liga. Geen al te goede voorbereiding op de Clásico van volgende week.

Zo staat zowaar Deportivo Alavés in afwachting van de topper tussen Barcelona en Sevilla op kop in de Primera Division.

OFFSIDE | Het derde doelpunt van Levante wordt afgekeurd wegens buitenspel. ⛔️ Correcte beslissing? 💭 pic.twitter.com/7Qg4iLt3AL Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link